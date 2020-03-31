Бензин будет дешеветь: эксперт назвал причины и дал прогноз

Цены на бензин на украинских АЗС, которыми заинтересовался Антимонопольный комитет, имеют потенциал к снижению на три гривни за литр. Такой прогноз обнародовал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"За неделю снижение прошло во всех сетях в диапазоне 1-2,5 грн/л. Стабилизация валютного курса на межбанке, а также перспектива получения помощи от МВФ (которая среди прочего призвана поддержать гривню) укрепляют прогноз на дальнейшее снижение. Потенциал – до 3 грн/л", – написал Куюн на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что такой расчет подходит для "мирного" времени, а в условиях карантина и снижения продаж на АЗС на 20-40% очень сложно предвидеть, как себя поведет рынок.

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"Неясна глубина наступившего кризиса, да и ситуация в целом не имеет аналогов. Использовать обычные алгоритмы вряд ли уместно. Поначалу было мнение, что немалая часть заправок закроется. Вынужден признать – нет, не закроются. Будут убытки, но они продолжат работать, чтобы как минимум защититься от мародеров. А раз уж все равно открыты, то почему бы не скинуть цену до минимума, любой проданный литр хоть как-то снизит убыток", – считает эксперт.

В тренде Коронавирус убивает рынок топлива в Украине: что происходит с ценами на бензин

Куюн также опасается, что в Украине могут вновь активизироваться теневые продавцы автомобильного топлива, по которым власти нанесли удар в начале 2020 года.

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня" о резком снижении продаж топлива и возникшей жесткой конкуренции среди трейдеров. Подробнее о ситуации читайте в материале "Рынок топлива в Украине на грани срыва: что происходит и чего ждать".

А в то время, как топливо дешевеет, продукты, наоборот, дорожают. Почему так происходит – смотрите в сюжете:

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