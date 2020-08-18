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Бензин и дизель в Украине подешевели по трем причинам – эксперты

18 августа, 10:58

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Стоимость автогаза на АЗС страны, наоборот, растет

Август, как и в прежние годы, пока подтверждает свою репутацию экономически "мертвого" месяца – на рынке нефтепродуктов почти полный ценовой штиль, цены остановились. Эксперты объясняют, что цены на бензин и дизтопливо продолжают оставаться стабильными оттого, что на рынке профицит нефтепродуктов, а потребление, наоборот, пошло на спад. Кроме того, гривня продолжает укрепляться.

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Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн уточняет, что наибольший избыток сейчас дизельного топлива.

"Рынок дизельного топлива на протяжении последних пяти месяцев находится в состоянии перманентного профицита, о чем говорят повышенные запасы топлива на складах, а также бесприбыльная торговля дизтопливом как в крупно-, так и в мелкооптовом сегментах рынка", – говорит эксперт.

Читайте также: Украина ездит на белорусском дизеле: в случае забастовок будет дефицит

А вот сжиженный газ постепенно дорожает. Так, аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн говорит, что за выходные (15-16 августа) крупные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–20 коп./л.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Протесты в Беларуси могут "взвинтить" цены на топливо в Украине – прогноз экспертов".

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Но экономя на низкой цене топлива, многие водители переплачивают на штрафах за нарушение скоростного режима, так как снова все чаще игнорируют видеокамеры автофиксации. Подробнее смотрите в сюжете:

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бензин топливо АЗС цены на бензин автогаз

Источник: Сегодня

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