Электрокаров все больше: как украинцы пересаживаются на современные авто

За девять месяцев украинцы купили в два раза больше электромобилей, чем за весь прошлый год

С начала года Украина "обнулила" ставки налогов на растаможку электромобилей. Теперь ежедневно в среднем 20 украинцев пересаживаются на машину с электродвигателем. Для сравнения, в 2017 году в стране каждый день регистрировали семь машин на электротяге.

На сколько подешевели электромобили

С начала года украинцы зарегистрировали 4986 электромобилей. Это в два раза больше чем за весь прошлый год. Свою роль сыграло "обнуление" налогов на "зеленые" машины. Так, с 1 января за ввоз в страну не надо платить 16,8% НДС и 109 евро акцизного сбора. Еще раньше парламент освободил электрокары от ввозной пошлины.

То есть, с 1 января Nissan Leaf должен был подешеветь с 15000 долларов до 12371 долл. Но не все автомобили подешевели пропорционально снижению налогов, говорит Олег Назаренко, директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

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"Электромобили, которые ввозились официально, стали заметно дешевле, пропорционального уменьшению налогов", – отмечает эксперт.

Часть электромобилей завозятся "серыми" дилерами. Они скупают битые машины на аукционах в США, перевозят в Украину и ремонтируют. Раньше на границе они декларировали цену электрокара ниже реальной и платили меньше налогов. Теперь налоги отменили.

Пока в Украине официально продают свои электрокары только Mitsubishi, Hyundai и Renault. Также в официальной продаже есть новые BMW i3 и Rover Quick 2000. Цены на машины стартуют от 35 тыс. долларов. Электрокары с пробегом обходятся в два раза дешевле.

Какие электромобили покупают украинцы

Киевлянин Евгений Литвин купил электрокар полгода назад. Брал поддержанный Nissan Leaf из США через посредников. Мужчина знает, что автомобиль до этого побывал в аварии. Но в Украине его восстановили, и он работает как новый. Так получилось дешевле. На новый электрокар точно бы не хватило.

"Мне Nissan Leaf обошелся в 13 тыс. долларов. В Украине он официально не продается, все завозятся из США. Те, которые продаются официально, стоят 30 тыс. долларов минимум", – рассказывает Евгений.

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Свой "лиф" мужчина заряжает от обычной розетки ночью. Заряда хватает примерно на 150 км. Если подзаряжаться еще и на работе, то можно увеличить пробег до 250-300 км. За первые три часа электрокар можно зарядить на 80%. Этого хватает на 100 км.

В Украине 15 696 легковых электромобилей и гибридов, проанализировали в IRS Group. При этом электромобилей больше чем гибридов: 8267 против 7429.

Больше всего владельцев электрокаров в Киевской области – 4647, Одесской – 2471 и 1960— в Харьковской.

Самым популярным электрокаром остается Nissan Leaf. В августе в Украине зарегистрировали 371 электрокар японского бренда. На втором месте BMW i3 – всего 27 машин, а за ней идет Tesla Model S -21 автомобиль.

В Украине появилось более 1500 розеток для электрокаров

Большинство владельцев электрокаров заряжают свои машины ночью дома. И самой большой проблемой остается то, что жители многоквартирных домов не имеют законного права протянуть кабель на парковочное место и установить там розетку для электромобиля. В то же время, с ростом количества электрокаров в Украине стало больше и зарядных станций.

По данным Schneider Electric в Украине более 1500 розеток для электрокаров. Если год назад владельцы "зеленых" машин сами оборудовали зарядные станции, то теперь на рынок выходят крупные компании. В городах строят все больше скоростных зарядных станций, которые заряжают автомобиль за 15-20 минут.

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Например, в Киеве компания ДТЭК оборудовала сеть скоростных зарядок для электромобилей STRUM. Также появились скоростные станции между городами. Но пока таких всего 5-10%. Некоторые сети АЗС тоже начали ориентироваться на электрокары. Так, из Киева можно yа дозарядке по дороге доехать до Львова или Харькова. Однако на некоторых заправках нужно бронировать время, чтобы зарядить свой автомобиль.

К концу года станций электрозарядов станет еще больше. В апреле Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики разъяснила, что владельцам скоростных розеток для электрокаров не нужна лицензия.

Последние месяцы нулевых налогов

Нулевые ставки на растаможу электрокаров действуют до конца года. С 1 января за ввоз электромобиля надо будет заплатить 17% от его стоимости в бюджет. Но только если Рада не продлит льготы для "зеленых" машин.

Министерство инфраструктуры подало в парламент законопроект, который расширит льготы на ввоз и производство электрокаров еще на 10-15 лет.

Так, импорт машин хотят освободить от сбора в Пенсионный фонд с 2019 года. Это сбор, который владелец машины платит при первой регистрации автомобиля.

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До 2028 года плательщик налога на доходы физлиц может включить в налоговую скидку расходы на приобретение электромобиля, а покупателей электрокаров предлагается освободить от уплаты сбора на обязательное пенсионное страхование.

К 2025 году электромобили будут дешевле бензиновых и дизельных аналогов, прогнозируют в Bloomberg. Это произойдет из-за падения стоимости литий-ионных батарей. Так, из-за роста производства литий-ионных аккумуляторов цена на батареи электрокара снизится до 70 долларов за киловатт-час до 2030 года. В 2017 году аккумуляторные батареи стоили в среднем около 208 долларов за киловатт-час.

В Украине минимум через 5-7 лет планируется наладить собственное производство электрокаров, обещает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим, прогнозирует Центр Разумкова.

Тем временем в Европе число электромобилей перевалило за миллион.