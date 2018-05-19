Без трудового договора не пускают: "евробляхи" начали проверять жестче

Таможенники не пускают в страну украинцев на авто с литовскими номерами. С водителей спрашивают трудовой договор, заверенный Биржей труда Литвы. Такое требование вступило в силу 17 мая. Как известно, дело в том, что часто украинцы ввозят авто на еврономерах, регистрируя машину на иностранную компанию. Фирма оформляет покупателю доверенность на вождение, указывая украинца своим сотрудником.

Б/у машины ввозят в обход закона – так дешевле. Ford Fiesta 2006 года в Литве можно купить за 1500 евро. Законно растаможить такой автомобиль нельзя – он старше 2010 года. В Украине такой же Ford Fiesta стоит 4800 евро. Поэтому украинцы готовы доплатить фиктивной фирме 1000 евро, а не покупать авто поновее и дороже.

Сейчас в стране более 425 тыс. авто с иностранной регистрацией. Больше половины из них находятся в стране незаконно – и это только по официальными данным. Активисты называют цифру в разы больше – полтора миллиона авто на еврономерах.

Оформлен как работник – покажи трудовой договор

"Нас не пускали из-за договора. Требовали трудовой договор о том, что я работаю на фирму. Я показал доверенность, документы, что все разрешения есть, езда по Евросоюзу, все с печатями", – рассказывает на камеру активисту "АвтоЕвроСилы" мужчина за рулем автомобиля на литовских номерах.

Теперь украинцы, которые водят машины, зарегистрированные в Литве, должны иметь трудовой договор. Такое объяснение пограничники получили от Министерства иностранных дел.

Фото: facebook.com/autokiev.info

Если украинец имеет доверенность от литовской компании и пользуется ее автомобилем – значит, он трудоустроен в этой фирме, говорится в письме, которое показывали пограничники водителям. Поэтому такой украинец должен иметь разрешение на работу в Литве и трудовой договор с компанией. Если документов нет, то машину можно не пропускать.

"Указанное требование набирает силу с 9 часов 17.05.2018", – говорится в письме.

Официальной информации о нововведении нет. Пока об этом свидетельствуют фото письма и видео с пропускных пунктов от активистов. В пресс-службе МИД попросили время на ответ.

После начала задержек на границе к КПП начали подъезжать активисты с юристами. Некоторым автомобилям на литовской регистрации удалось проехать. По словам активистов "АвтоЕвроСилы", письмо не имеет юридической силы, а других документов водителям не предъявили.

Как решить проблему с евробляхами

Требовать трудовой договор – не поможет, считает Олег Назаренко, гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

Если закрыть ввоз автомобилей псевдосотрудникам фирм, станет больше псевдотранзитников – иностранцев, которые могут приезжать на автомобиле в Украину на год. По словам Назаренко, существует 12 схем ввоз машин в обход растаможки. Закроют эти схеми – появятся другие.

"На самом деле для прекращения ввоза авто без уплаты налогов надо просто существенно снизить налоги на импортные авто. Тогда украинцы перестанут платить по 900-1400 евро "бляхобизнесменам" за организацию ввоза блях, а лучше заплатят эти же деньги в бюджет. Но тогда организаторы схем и их крышеватели потеряют доходы, поэтому они сейчас делают все, чтобы налоги на автоимпорт не были снижены", – считает Назаренко.

Но в парламенте пока речи о снижении ставок налогов на растаможку авто не идет. Вместо этого Рада хочет сделать как в Молдове. Для этого предлагают разрешить украинцам, которые уже ввезли автомобили на еврономерах, растаможить машины по льготному акцизу. Вместе с тем депутаты предлагают ужесточить правила ввоза авто для украинцев. Но пока обсуждение этого законопроекта приостановилось.

Фото: zaknews.in.ua

Адвокат по таможенному праву Ольга Николаенко отмечает, что в Украине законодательство позволяет бороться с нелегальными авто штрафами и конфискацией. Однако в стране слабо взаимодействуют таможенная служба и полиция.