"Бизнес должен быть прибыльным": эксперты объяснили, почему дорожают бензин и дизель

Структура розничных цен не отвечает сложившейся в последние годы, ведь в рознице маржа намного ниже обычной

Лето закончилось, и к его завершению цены на все нефтепродукты постепенно отвоевывают позиции, утраченные за время жесткого карантина. На прошлой неделе бензины и дизтопливо почти не дорожали, хотя двумя неделями ранее цены на них повысились ощутимо – на 20-30 коп./л. Ждать ли дальнейшего роста цен на жидкое топливо – разбирались эксперты сайта "Сегодня".

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Эксперты говорят, что стоимость бензина и дизтоплива продолжает расти из-за того, что рынок возвращается на докарантинные показатели формирования розничных цен.

Как пояснил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, все лето маржа (наценка) была чрезвычайно низкой, теперь она увеличивается. Ряд розничных сетей АЗС за неделю подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20–50 коп./л.

"Сеть АЗС Shell повысила цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо на 47 коп./л, до 25,45 грн/л и 24,45 грн/л, соответственно. А-92 подорожал на 21 коп./л, до 23,69 грн/л. На станциях столичной KLO цены на бензины были подняты на 30 коп./л: "А-92" — до 22,79 грн/л, А-95 — до 23,79 грн/л. Все виды топлива в сети "Параллель" подорожали на 50 коп./л. BVS и Motto повысили цены в регионах на 10–20 коп./л, – привел примеры Сергей Куюн. – Структура розничных цен (цена в крупном опте + наценка мелкого опта + маржа розницы) не отвечает той, которая сложилась в последние годы, в рознице маржа намного ниже обычной. Это дает основания ценам расти, так как бизнес должен быть прибыльным".

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев также говорит, что всю минувшую неделю трейдеры продолжали реализовывать потенциал роста цен, сформировавшийся несколько месяцев назад и оставшийся замороженным из-за больших запасов нефтепродуктов.

"Была опасность, что гривня продолжит девальвировать и надежда, что карантин летом отменят, спрос на топливо взлетит. А на рынок как раз подоспело топливо из дешевой нефти, поэтому оптовики начали его закупать впрок. Получилось затоваривание", – разъяснил эксперт.

Оба эксперта утверждают, что рост розничных цен был бы выше, если бы не крупнейший украинский игрок рынка – сеть "Приват". Она удерживает неизменные цены на АЗС в течение четырех месяцев, несмотря на последующий троекратный рост мировых цен на нефть (с 14 долларов до 45 дол./барр). На 28 августа стоимость бензина А-92 в сети группы составляла 20,00 грн/л, А-95 и ДТ — 21,00 грн/л. Такие ценники установлены 29 апреля, когда наблюдался минимум розничных цен под воздействием обвала цен на мировом рынке.

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По мнению экспертов, это стало основной причиной низкой динамики розничных цен в целом на рынке. За четыре месяца рост средних цен составил менее 4% (0,80-0,85 грн/л в зависимости от вида топлива). При этом премиальные сети (WOG, ОККО и другие) повысили цены в мае-августе на 1,5 грн/л, а сети-дискаунтеры, например, "БРСМ-Нафта", — на 2 грн/л. В результате разрыв между ценами на бензин на станциях "Привата" и "премиумов" увеличился до рекордных 5,5 грн/л, по ДТ — до 4,5 грн/л. Ранее максимум составлял 3,6-4,1 грн/л и был зафиксирован в первом полугодии 2018 г. В 2019 г разница вовсе составляла — 1,6-2,4 грн/л.

Напомним, сообщалось, когда АЗС повысят цены на бензин и дизель и писалось, что на розничном рынке нефтепродуктов начал постепенно реализовываться потенциал роста цен на 1 грн/л.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Автогаз уже по 12 гривен за литр: что будет с ценами на топливо".

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