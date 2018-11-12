BlaBlaCar изменит сферу деятельности

Сегодня, 22:34

Компания выкупит одного из крупнейших автобусных операторов Франции

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Французский сервис поиска автопопутчиков для дальних поездок BlaBlaCar ("Блаблакар") сделал предложение о покупке одному из крупнейших автобусных операторов Франции Ouibus ("Уибюс"). Об этом сообщила пресс-служба сервиса, – передает ТАСС.

В компании подчеркнули, что выкуп сервисом автобусного оператора "позволит BlaBlaCar впервые выйти за рамки своей основной сферы деятельности – карпулинга (совместное использование частного автомобиля с использованием сервиса по поиску попутчиков – прим. Ред.)".

Также в BlaBlaCar уверены, что приобретение Ouibus позволит начать переговоры с другими европейскими автобусными операторами.

В настоящее время BlaBlaCar работает в 22 странах, общее число пользователей превышает 65 млн человек.

Напомним, BlaBlaCar в Украине начнет брать деньги с пассажировС ноября-2018 пассажиры, желающие совершать поездки на расстояние более 120 км, смогут бронировать места в автомобилях через BlaBlaCar только за деньги.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, как украинцы могут сэкономить или даже заработать на поездках.

Тем временем, в России хотят запретить сервис "попутчиков" BlaBlaCar.
сервис, BlaBlaCar

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