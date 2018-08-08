BMW отзывает сотни тысяч авто в Европе: названы модели

Сегодня, 12:50

Неисправность в дизельных автомобилях немецкого производителя может привести к возгоранию авто, признали в компании

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Немецкий автопроизводитель BMW AG отзывает с европейского рынка около 324 тыс. автомобилей с дизельными двигателями из-за возможной неисправности модуля рециркуляции отработанных газов.

В компании отметили, что в редких случаях неисправность может привести к возгоранию. Отзыв является добровольным.

Отзыв касается машин с 3-й по 7-ю серию и внедорожников X3-X6 с четырехцилиндровыми дизельными двигателями, произведенных с апреля 2015 по сентябрь, и машин с шестицилиндровыми двигателями, выпущенных с июля 2012 по июнь 2015 года.

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На фоне этого акции BMW подешевели на 0,3% в начале торгов 8 августа, а с начала года капитализация компании уменьшилась на 3,7%, до 54,32 млрд евро.

Как сообщалось, в Германии начали действовать первые запреты на проезд дизельных автомобилей, которые разрешил вводить суд. В частности, в Гамбурге с 31 мая запрещен проезд дизельных автомобилей, не соответствующих требованиям самого высокого на данный момент экологического стандарта "Евро-6", на отдельных участках двух особо загруженных транспортом дорог.

Напомним, вслед за немецким судом шведское правительство разрешило муниципалитетам принимать решения о запрете для въезда дизельных авто в центр города. "Смягченные" правила вступят в силу в Швеции меньше чем через два года, более жесткие – к 2022 году.

К слову, недавно мы показали, как выглядит кабриолет BMW 8-Series нового поколения. Помимо бензинового мотора, для восьмой серии будет доступен дизель:
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Источник:

Интерфакс

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