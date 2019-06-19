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BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей

19 июня, 00:19

Речь идет о транспортных средствах пятой и шестой серий, произведенных в период с 2002 года по 2010 год

Фото: Getty Images

Германский автопроизводитель BMW отзывает в Европе 560 тыс. машин. Об этом сообщило во вторник агентство ДПА со ссылкой на представителя компании.

Речь идет о транспортных средствах пятой и шестой серий, произведенных в период с 2002 года по 2010 год. Отзыв касается моделей E60, E61, E63 и E64, пишет ДПА.

Меры обусловлены угрозой коррозии на обшивке аккумулятора, которые в теории могут привести к проблемам с проводкой. "Полагаем, что в 60% случаев ремонта не потребуется", — отметили в концерне.

Между тем, официально подтверждено, что немецким автоконцернам BMW, Volkswagen и Daimler грозят штрафы в Европе. Так, автопроизводители подозреваются в нарушении европейского антимонопольного законодательства, говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК). Уточняется, что расследование против BMW, Volkswagen и Daimler началось в сентябре 2018 года.

В марте 2019 года сообщалось, что BMW и Daimler займутся разработкой систем беспилотного управления автомобилями. Немецкие производители подписали соответствующее соглашение, для реализации которого они создадут совместное предприятие.

Ранее мы также показали, как выглядит кабриолет BMW 8-Series нового поколения. Помимо бензинового мотора, для восьмой серии будет доступен дизель:

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Тег авто, BMW, отзыв, неисправность

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ТАСС

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