BMW показал новый премиальный седан: опубликованы фото

BMW 8-Series Gran Coupe отличается от "восьмерки" купе размерами и вместительностью салона























Автогигант BMW, который отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей, выводит на рынок нового игрока в сегменте премиальных четырехдверок - BMW 8-Series Gran Coupe 2020.

По сути, это та же "восьмерка" купе, только более крупная и, следовательно, с увеличенной вместительностью салона, пишет "АвтоЦентр". Так, чтобы добавить две двери и увеличить пространство заднего ряда, BMW увеличила длину на 228 мм, ширину – на 30,5 мм и высотку – на 55,9 мм. Теперь общая длина составляет 5081 мм. Колесная база тоже увеличилась – на 200,7 мм.

Производитель при этом заявляет не о пятиместной конфигурации салона, а "4+1". Объем багажника – 450 л

Для BMW 8-Series Gran Coupe 2020 полагается 3,0-литровая рядная наддувная шестерка, развивающая 335 л.с. и 498 Нм, которая состыковывается как с задним, так и полным приводом (версии BMW 840i и 840i xDrive). Полноприводный вариант ускоряется до "сотни" за 5,2 сек, моноприводный – 4,9 с. Также есть 320-сильный рядный дизель (840d xDrive) и 4,4-литровый V8, выдающий 523 л.с. и 749 Нм. С последним отметку в 100 км/ч автомобиль преодолевает за 3,7 с. Все моторы работают в паре 8-ступенчатым автоматом.

Ранее новости "Сегодня" также узнали, как выглядит кабриолет BMW 8-Series нового поколения. Помимо бензинового мотора, для восьмой серии будет доступен дизель:

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