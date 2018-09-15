BMW раскрыл внешность электричеcкого кроссовера iNEXT: фото

Сегодня, 05:49

Новинка станет предвестником серийной модели, которая появится в 2021 году


Фото: BMWBlog

Фото: BMWBlog

Фото: BMWBlog

Фото: BMWBlog

Фото: BMWBlog

В Сети появились фотографии концептуального электрического кроссовера BMW iNEXT, призванного продемонстрировать видение транспорта будущего. Представителям СМИ прототип покажут необычным способом — в рамках авиатура BMW Vision iNext World Flight.

Товарная версия iNEXT, дебют которой запланирован на 2021 год, станет вторым после iX3 электрифицированным автомобилем BMW пятого поколения. По словам председателя совета директоров BMW AG Харальда Крюгера, в модели объединятся все ключевые технологии будущего: электрическая силовая установка, постоянное подключение к Сети и возможность автономного управления.

Согласно стратегическому плану развития, к 2025 году BMW намерена выпустить 25 новых электрифицированных моделей. Из них двенадцать будут чистыми электрокарами. Топовые "батарейные" машины будут оснащаться установками мощностью более 800 лошадиных сил. С нуля до 100 километров в час они смогут разгоняться менее чем за три секунды.

Ранее сообщалось, что компания BMW представила новую топовую версию кросс-купе X2. Ею стала модификация M35i с двухлитровым турбомотором M Performance — самым мощным вариантом четырехцилиндрового агрегата — и восьмидиапазонным "автоматом", получившим особые настройки и функцию лонч-контроля.

Напомним, в США показали родстер BMW Z4 третьего поколенияРодстер BMW презентовали в самой мощной версии M40i.

Также в сети появились фотографии кабриолета BMW 8-Series нового поколенияАвтомобиль без камуфляжа был замечен читателем журнала во время проведения фотосессии машины в Шотландии.

Также напомним, что в прошлом году BMW представил гигантский внедорожник.
скорость, прототип, BMW

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