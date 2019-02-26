BMW заплатит 10 миллионов евро из-за "дизельгейта"

Немецкий автоконцерн согласился со штрафом

Фото: Getty Images

BMW заплатит 10 миллионов евро из-за "дизельгейта" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/48b/b02/5c748bb02b1b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/48b/b02/5c748bb02b1b8.jpg 2019-02-26T02:32:00+02:00 Авто Немецкий автоконцерн согласился со штрафом

Немецкий автоконцерн BMW должен заплатить штраф за установку на автомобили некорректного программного обеспечения по очистке выхлопных газов.

Такое решение в понедельник вынесла прокуратура Мюнхена, где находится штаб-квартира производителя, сообщает местное издание Abend Zeitung.

"Прокуратура 25 февраля оштрафовала (концерн) на 8,5 миллиона евро за "административное правонарушение, вызванное небрежным исполнением служебных обязанностей". BMW согласился со штрафом", – говорится в сообщении.

При этом, по выводам обвинения на основе проводившейся с начала 2018 года проверки, преднамеренных манипуляций с выхлопными газами допущено не было, речь идет о нарушении стандарта качества.

Предполагалось, что автопроизводитель манипулировал ПО на модельных сериях M550xd и 750xd. Однако расследование не выявило доказательств того, что в автомобилях умышленно были установлены соответствующие устройства. Тем не менее, производителю придется уплатить штраф, поскольку на транспортных средствах, о которых идет речь, были установлены данные для управления двигателем других серий BMW. В результате двигатели выбрасывали слишком много оксида азота. Таких "некондиционных" автомобилей насчитывается 7965 по всему миру. Они были отозваны в минувшем году.

Напомним, "дизельный" скандал разгорелся в 2015 году. Его последствия серьезно отразились на автомобильном рынке Германии, который является крупнейшим в Европе.

В частности, в Германии начали действовать первые запреты на проезд дизельных автомобилей, которые разрешил вводить суд. В частности, в Гамбурге с 31 мая запрещен проезд дизельных автомобилей, не соответствующих требованиям самого высокого на данный момент экологического стандарта "Евро-6", на отдельных участках двух особо загруженных транспортом дорог.

А тем временем, Украина оказалась на пороге новой волны ввоза подержанных автомобилей из Европы. Дело в том, западные страны будут отказываться от дизеля. В Германии дизельным авто уже запретили въезд в центр 28 городов. Так же поступают скандинавские страны и Великобритания.

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