BMW заплатит 10 миллионов евро из-за "дизельгейта"
Немецкий автоконцерн согласился со штрафом
Немецкий автоконцерн BMW должен заплатить штраф за установку на автомобили некорректного программного обеспечения по очистке выхлопных газов.
Такое решение в понедельник вынесла прокуратура Мюнхена, где находится штаб-квартира производителя, сообщает местное издание Abend Zeitung.
"Прокуратура 25 февраля оштрафовала (концерн) на 8,5 миллиона евро за "административное правонарушение, вызванное небрежным исполнением служебных обязанностей". BMW согласился со штрафом", – говорится в сообщении.
При этом, по выводам обвинения на основе проводившейся с начала 2018 года проверки, преднамеренных манипуляций с выхлопными газами допущено не было, речь идет о нарушении стандарта качества.
Напомним, "дизельный" скандал разгорелся в 2015 году. Его последствия серьезно отразились на автомобильном рынке Германии, который является крупнейшим в Европе.
В частности, в Германии начали действовать первые запреты на проезд дизельных автомобилей, которые разрешил вводить суд. В частности, в Гамбурге с 31 мая запрещен проезд дизельных автомобилей, не соответствующих требованиям самого высокого на данный момент экологического стандарта "Евро-6", на отдельных участках двух особо загруженных транспортом дорог.
А тем временем, Украина оказалась на пороге новой волны ввоза подержанных автомобилей из Европы. Дело в том, западные страны будут отказываться от дизеля. В Германии дизельным авто уже запретили въезд в центр 28 городов. Так же поступают скандинавские страны и Великобритания.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " BMW заплатит 10 миллионов евро из-за "дизельгейта"". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Дизельный скандал" набирает обороты: Porsche заплатит десятки миллионов евро
Ожидается, что автоконцерн будет оспаривать выплату штрафных сумм
Эхо "дизельгейта": в офисы Opel нагрянула полиция с обысками
Автоконцерн подозревают в махинациях с данными о вредных выхлопах
Новый виток "дизельного скандала": Audi обвинили в подделке тестовых протоколов
Прокуратура Мюнхена считает, что сотрудники компании вносили в протоколы испытаний поддельные VIN-номера автомобилей
"Дизельгейт": в Германии пришли к согласию по старым авто
Многие из мер предлагают замену старых дизельных авто на новые