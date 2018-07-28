Болгарский электромобиль станет самым мощным авто в мире

В Болгарии представлен первый местный гиперкар – Alieno Arcanum. Малоизвестной компании удалось по-настоящему удивить автомобильную общественность.

Болгарский гиперкар по дизайну ну очень напоминает Lamborghini Veneno и Aventador. Автомобиль обращает на себя внимание карбоновым кузовом и немаленьким задним плавником.

Впрочем, новый Alieno Arcanum удивляет другим. Во-первых, это электромобиль, а, во-вторых, его мощность просто-таки безумная. Даже базовая версия развивает 2610 л. с. и обладает огромным крутящим моментом в 4440 Н∙м.

Кроме того, предложат варианты на 3482, 4351 и 5221 л. с. В последнем случае трудятся целых 24 электромотора (по 6 на каждое колесо), а крутящий момент достигает невероятных 8800 Н∙м.

То есть, перед нами – самый мощный автомобиль в мире, затмивший даже арабский гиперкар Devel Sixteen. По расчетам создателей, флагманская версия должна развивать 487 км/ч! Чтобы она эффективно замедлялась, планируют поставить тормозной парашют.

Болгарский электромобиль предложат в трех версиях – дорожной, трековой и гоночной. Alieno Arcanum планируют выставить на 24-часовую гонку в Ле-Мане.

Электрический гиперкар будут оснащать литий-ионными аккумуляторными батареями емкостью от 60 до 180 кВт∙ч. Самый крутой вариант сможет проехать 1020 км без подзарядки.

Также известно, что Alieno Arcanum получит активную подвеску с изменяемым клиренсом, адаптивные амортизаторы и автопилот. На болгарский гиперкар уже принимают заказы: базовая версия стоит 750 тыс. евро, а топовая – 1,5 миллиона. Постройка первых авто займет от 18 до 30 месяцев.

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