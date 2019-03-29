Бренд автомобилей Smart на 50% перейдет китайцам – СМИ

Немецкий Daimler готовится к крупной сделке, сообщают источники

Фото: Pixabay

Бренд автомобилей Smart на 50% перейдет китайцам – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dda/ab1/5c9ddaab10a63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dda/ab1/5c9ddaab10a63.jpg 2019-03-29T10:44:00+02:00 Авто Немецкий Daimler готовится к крупной сделке, сообщают источники

Немецкий автомобильный концерн Daimler, который производит Mercedes-Benz, близок к соглашению о продаже 50% доли в подразделении Smart. Покупателем должна стать китайская компания Geely, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, сделка будет подтверждена до начала автосалона в Шанхае, который пройдет 16-25 апреля. Сумма сделки пока неизвестна.

Предполагается, что продажа доли в убыточном подразделении Smart улучшит финансовый показатель Daimler, ведь за год Smart продает только 13 тысяч авто, тогда как Damler – 2,25 млн, отмечает издание.

В 2018 году Geely и Daimler подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет предлагать в Китае услуги такси и каршеринга.

Напомним, ранее стало известно, что BMW и Daimler договорились о разработке беспилотного управления. Для реализации проекта автогиганты создадут совместное предприятие.

В целом объединения автопроизводителей для решения конкретных задач становятся все более популярными. Так, недавно Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте. Компании будут разрабатывать фургон на электрической тяге.

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