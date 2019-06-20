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Бренд Hummer хотят возродить: СМИ выяснили подробности

20 июня, 08:14

Американский автогигант General Motors обсуждает новые планы

Фото: Pixabay

Один из крупнейших автопроизводителей США концерн General Motors (GM) хочет возродить легендарный бренд Hummer. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, под этой маркой концерн планирует выпускать электрокары.

"Без электрификации GM было бы непросто продать традиционный Hummer в эпоху, когда правила выбросов стали намного строже, чем были в период расцвета этого бренда", - сообщает агентство.

Однако сейчас в компании GM пока работают над тем, какие модели стоит включить в линейку электрических внедорожников и пикапов. Под возрожденным брендом Hummer могут начать выпускаться пикапы.

Кроме этого, концерн может начать выпускать электрифицированные модификации моделей Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade, GMC Sierra и Yukon. Об этом заявил президент GM Марк Ройс. 

Компания до 2023 года намерена выпустить 20 разных электрокаров, в том числе — легковые автомобили и кроссоверы малого и среднего классов. Позднее будут разработаны экологически чистые внедорожники.

К слову, еще в 2017 году был выпущен электрический Hummer H1 для Арнольда Шварценеггера:


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Тег внедорожники, general motors, Hummer, электрокары, легковые автомобили, пикапы

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