Британец собрал коллекцию из 70 почти одинаковых старых Skoda
Свою коллекцию Торок называет "сиротским приютом для автомобилей Skoda"
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Фото: utocar.co.uk
Издание Autocar опубликовало историю о жителе Великобритании Марке Тороке, который является владельцем семидесяти "Шкод". Причем многие из них почти ничем не отличаются друг от друга – они одной и той же модели и года выпуска.
Свою коллекцию Торок называет "сиротским приютом для автомобилей Skoda". По его словам, он готов оставить у себя все те машины, которые больше никому не нужны. Всю коллекцию он собрал за десять лет, иногда покупая старые "Шкоды" "так же часто, как другие люди ходят в магазин за продуктами".
По словам Торока, большим поклонником автомобилей Skoda был его дед, который и привил ему любовь к машинам марки. Самая старая машина в коллекции – это S110 DeLuxe 1973 года, которую Марк вывез со свалки металлолома в Чехии. Самый свежий автомобиль – это шестицилиндровый Superb 2006 года, а самый любимый – "Суперб" 2002-го.
Ранее мы писали, что австрийский трубочист Йозеф Юза собрал невероятную коллекцию из 114 автомобилей. В коллекции Юзы можно встретить как обычные серийные VW Golf, так и редкие экземпляры.
Также напомним, что коллекция запорожского музея ретро-техники признана самой ценной в Европе. Особенностью музея является то, что вся техника "на ходу" и несколько раз в год выезжает из музея на запорожские улицы.
Кроме того, мы писали, что в США на парковке обнаружили коллекцию эксклюзивных авто.
Вы сейчас просматриваете новость "Британец собрал коллекцию из 70 почти одинаковых старых Skoda". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"