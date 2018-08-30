Британец собрал коллекцию из 70 почти одинаковых старых Skoda

Сегодня, 05:24

Свою коллекцию Торок называет "сиротским приютом для автомобилей Skoda"


Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Фото: utocar.co.uk

Издание Autocar опубликовало историю о жителе Великобритании Марке Тороке, который является владельцем семидесяти "Шкод". Причем многие из них почти ничем не отличаются друг от друга – они одной и той же модели и года выпуска.

Свою коллекцию Торок называет "сиротским приютом для автомобилей Skoda". По его словам, он готов оставить у себя все те машины, которые больше никому не нужны. Всю коллекцию он собрал за десять лет, иногда покупая старые "Шкоды" "так же часто, как другие люди ходят в магазин за продуктами".

По словам Торока, большим поклонником автомобилей Skoda был его дед, который и привил ему любовь к машинам марки. Самая старая машина в коллекции – это S110 DeLuxe 1973 года, которую Марк вывез со свалки металлолома в Чехии. Самый свежий автомобиль – это шестицилиндровый Superb 2006 года, а самый любимый – "Суперб" 2002-го.

Ранее мы писали, что австрийский трубочист Йозеф Юза собрал невероятную коллекцию из 114 автомобилей. В коллекции Юзы можно встретить как обычные серийные VW Golf, так и редкие экземпляры.

Также напомним, что коллекция запорожского музея ретро-техники признана самой ценной в Европе. Особенностью музея является то, что вся техника "на ходу" и несколько раз в год выезжает из музея на запорожские улицы.

Кроме того, мы писали, что в США на парковке обнаружили коллекцию эксклюзивных авто.
коллекция, skoda, автомобили

Вы сейчас просматриваете новость "Британец собрал коллекцию из 70 почти одинаковых старых Skoda". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Мотор

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Украинцы купили рекордно много подержанных иномарок: названы ТОП-5 моделей

7 Августа, 09:10

Доля импортированных б/у машин на первычном рынке уже превысила половину

Украина

Небесные трансформации. За минуту свободного падения парашютисты успели 5 раз перестроить фигуру

Какие рекорды поставили украинцы в июле: тату, самая большая семья и божьи коровки

29 Июля, 07:00

Украинцы ставили достижения в воздухе, воде и коллекционировании
Загрузка...

Шоу-бизнес

Робин Уильямс. Фото: Getty

Личные вещи Робина Уильямса уйдут с молотка

23 Июля, 19:52

Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде

Украина

Самые ценные книги Украины: уникальные ноты и коллекция Лифаря

22 Июля, 05:40

От рукописных книг до прижизненных изданий писателей
Загрузка...