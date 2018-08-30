Британец собрал коллекцию из 70 почти одинаковых старых Skoda

Издание Autocar опубликовало историю о жителе Великобритании Марке Тороке, который является владельцем семидесяти "Шкод". Причем многие из них почти ничем не отличаются друг от друга – они одной и той же модели и года выпуска.

Свою коллекцию Торок называет "сиротским приютом для автомобилей Skoda". По его словам, он готов оставить у себя все те машины, которые больше никому не нужны. Всю коллекцию он собрал за десять лет, иногда покупая старые "Шкоды" "так же часто, как другие люди ходят в магазин за продуктами".

По словам Торока, большим поклонником автомобилей Skoda был его дед, который и привил ему любовь к машинам марки. Самая старая машина в коллекции – это S110 DeLuxe 1973 года, которую Марк вывез со свалки металлолома в Чехии. Самый свежий автомобиль – это шестицилиндровый Superb 2006 года, а самый любимый – "Суперб" 2002-го.

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