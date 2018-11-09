Б/у авто станет еще больше: названы последствия новых правил растаможки

Снижение акцизов на легковые автомобили, прописанное в принятом Верховной Радой законопроекте № 8487 о растаможке, может в два-три раза увеличить легальный импорт б/у автомобилей.

Такое мнение выразил директор по маркетингу Группы компаний АИС Сергей Боровик.

При этом, по мнению специалиста, рынок новых легковых автомобилей в ближайший год может потерять от 20% до 40% объемов. К слову, уже сейчас доля б/у авто составляют больше 60% в первичных регистрациях транспортных средств.

Выгоду принятых законов, прежде всего, для тех, кто планирует легально ввезти подержанное авто, подтверждает и глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"По сниженным налогам (в 5-38 раз) можно пригнать даже авто Евро 0 (сейчас – не ниже Евро-5 или не старше 2010 года выпуска. – Ред.)", – считает Назаренко.

По его мнению, утратят свой бизнес бизнесмены, которые организовывали ввоз автомобилей на иностранных номерах, поскольку оформить и растаможить авто могут сами "бляхеры". А владельцы авто на украинской регистрации, с вступлением в силу закона при желании пригнать авто из ЕС смогут продать свое авто уже на 20-30% дешевле.

Касаясь вопроса об изменении цен на новые автомобили с принятием новых акцизов, PR-координатор компании "Nissan Motor Украина" Владимир Иванов отметил, что снижение акциза на автомобили с двигателями небольшого объема будет чисто символическим и никак не повлияет на их розничную стоимость.

"Похожая ситуация будет и для автомобилей с двигателями среднего объема. Изменение цен на них будет зависеть от коммерческих целей, преследуемых дистрибьютером, и состояния склада. Т.е. если перед компанией стоят агрессивные цели или есть проблемы с реализацией автомобилей, то снижение цен на 10-15 тыс. грн вполне возможно", – считает он.

В то же время, подчеркивает он, принятое изменение акцизных ставок на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями с объемами соответственно свыше 3000 куб.см и 3500 куб.см однозначно приведет к значительному снижению розничных цен.

"Эти изменения могут произойти уже сразу или через месяц после вступления закона в силу", – отмечает Иванов.

Аналогичного мнения придерживается и пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко, добавивший, что доля новых авто с бензиновым двигателем в общих продажах за 2015-2017 годы составила только 3%, дизельных – 16%. Он также напомнил, что, поскольку сниженные акцизы на ввоз б/у авто в Украине действуют уже более двух лет, то возможное ощутимое влияние сниженных ставок акциза рынок новых автомобилей уже "усвоил".

"Другое дело, что снижение акциза распространяется и на новые авто, что позволит снизить их стоимость. Ну, а какое решение будут принимать игроки рынка – увеличить маржинальность или же отдать разницу между старыми и новыми акцизами рынку, мы увидим в ближайшее время", – подчеркнул он.

Между тем, Назаренко в числе негативных моментов отмечает возможность превращения Украины в "мусорник" для европейского "еврошрота".

"Я говорю не просто о старых авто из ЕС, которые могут ездить (подобные и старые "Жигули" по Украине ездят и от "блях" не отличаются), а о полном гнилом автошроте, который уже не ездит и который будут вывозить на эвакуаторах в Украину наши " бизнесмены", получая по 200-1000 евро возврата от ЕС утилизационного сбора, и бросая весь этот автохлам в наших лесах. Плюс у автозаводов ЕС появляется дополнительный рынок: даже те европейцы, кто не обновлял авто, так как не знал, куда "сбагрить" старое (при запрете у нас ниже Евро-5), теперь знают куда", – увверен глава ВААИД.