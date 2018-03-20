Cadillac потроллил автопилот Tesla: видео

Сегодня, 04:58

Предлагаемая Cadillac система Super Cruise — первый в мире полуавтономный автопилот для шоссе


Марка Cadillac выпустила новый рекламный ролик из серии Future is Here, в котором показала преимущества своего автопилота перед разработкой "Теслы". Видео опубликовано на канале американского производителя в YouTube.

Предлагаемая Cadillac система Super Cruise — первый в мире полуавтономный автопилот для шоссе, который, в отличие от системы Tesla, не требует от водителя постоянно держать руки на руле. Поэтому в ролике водитель седана CT6 обгоняет Model S и демонстративно убирает руки с руля.

Чтобы продемонстрировать возможности автопилота, в сентябре 2017 года Cadillac отправил небольшую группу журналистов и акционеров компании в автопробег из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Часть маршрута машины проехали самостоятельно, без вмешательства водителя.

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Для работы система Super Cruise использует функцию слежения за взглядом водителя, набор камер, топографические данные, полученные от лидара, и информацию от навигационной системы. Такое решение помогает при движении в условиях ограниченного обзора. Например, в поворотах или по холмистой местности.

Автопилот Tesla неоднократно попадал в неприятные ситуации. Так, в конце января текущего года система не смогла заметить припаркованную пожарную машину и спровоцировала аварию. При этом, в руководстве по эксплуатации указано, что продвинутая система круиз-контроля не всегда распознает неподвижные объекты.

Ранее сообщалось, что беспилотные грузовики Tesla осуществили первую доставку.

Также смотрите видео, как Tesla Model X отбуксировала 43-тонный грузовик.

Напомним, кроссовер Tesla Model X проверили на бездорожье.
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