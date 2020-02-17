Цены на автогаз в Украине катятся вниз

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Ряд сетей АЗС в Украине снизили цены на автогаз, который недавно впервые стал популярнее бензина. Такие данные обнародовали аналитики консалтинговой компании UPECO.

По подсчетам специалистов, в среднем цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, упали за выходные (15-16 февраля) на 10-50 копеек за литр.

Средняя стоимость сжиженного газа на АЗС Украины составила 11,63 грн за литр.

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При этом, как предупреждают аналитики, украинским водителям пока рано радоваться подешевевшему топливу так как на дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины. На днях в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) при Минэкономразвития была подана жалоба от крупнейших украинских производителей топлива.

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В своей жалобе производители просят провести антисубсидиарное расследование и ввести пошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ в размере 8,46% с повышением в течение пяти лет до 25,4%. Основным доводом производителей является демпинг со стороны российских экспортеров благодаря государственной поддержке.

Но автомобили – это не только топливо, но и дороги. О том, где в Украине самые-самые "дороги смерти", смотрите в сюжете:

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