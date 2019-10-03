Цены на автогаз в Украине: появился прогноз на октябрь

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Эксперты уже предупредили украинцев о росте цен на бензин. При этом на рынке автогаза тоже намечаются изменения. Цена после снижения вернулась на прежний уровень – до 11,60 грн.

Однако с 1 октября увеличилась пошлина на российский сжиженный газ, а это влияет на весь импорт, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт нефтегазового рынка Украины Леонид Косянчук. По его словам, это не единстенный фактор, который повлияет на рынок автогаза в октябре.

"Трейдеры, чтобы сгладить свои расходы, законтрактовали много газа, и октябрь будет профицитным. Этот профицит будет тянуть [цены] вниз. Другой фактор будет влиять на подорожание. Есть прогноз по росту курса доллара, и еще подорожание сжиженного газа в Средиземном море. То есть импортная цена будет расти. Но в ближайших перспективах никаких предпосылок к подорожанию газа нет, как и для падения цен. Уровень, на котором он есть сегодня – объективный", – считает Косянчук.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Цены на горючее начали расти: чего ждать автовладельцам в ноябре

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как украинцев дурят на АЗС:

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