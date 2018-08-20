Цены на АЗС растут: украинцы стали тратить меньше бензина

В июне 2018 года объемы потребления моторного бензина в Украине сократились на 12,6% по сравнению с июнем 2017 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

На АЗС в июне-2018 украинцы приобрели 111 тыс. тонн бензина, 93,8 тыс. тонн дизельного топлива и 72,8 тыс. тонн сжиженного газа.

Таким образом, за год потребление бензина резко упало. Это можно связать с ростом цен на топливо. К примеру, 17 августа 2017 года литр бензина А-95 на украинских заправках стоил в среднем 24,57 грн. На ту же дату в 2018 году стоимость составила уже 29,4 грн. То есть цена за год выросла почти на 18%.

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Вместе с тем, по сравнению с маем-2018 розничные продажи бензина моторного выросли на 1,2%, дизельного топлива – на 1%, газа сжиженного – на 3,7%. Это связанно с сезонным ростом потребления автомобильного топлива – летом украинцы ездят чаще и дальше.

Кроме того, в месячном разрезе выросли объемы розничных продаж дизельного топлива и сжиженного газа – на 4% и 12,3% соответственно.

Ранее в Украине из-за роста доллара подскочили цены на бензин. Аналитики рассчитали, что когда доллар дорожает на одну гривню, цена за литр бензина и дизтоплива увеличивается на 85 копеек. Это значит, что увеличение курса доллара на 75 копеек влечет за собой рост цен на горючее в пределах 65 копеек за литр.

Тем временем, агентство Bloomberg составило рейтинг стоимости и доступности бензина в различных странах мира. Самое дешевое топливо – в Венесуэле, где за литр бензина нужно заплатить всего 0,01 доллара.

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