Цены на АЗС растут: украинцы стали тратить меньше бензина

Сегодня, 11:14

Однако летом потребление топлива в стране трационно растет

Цены на АЗС растут: украинцы стали тратить меньше бензина

В июне 2018 года объемы потребления моторного бензина в Украине сократились на 12,6% по сравнению с июнем 2017 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

На АЗС в июне-2018 украинцы приобрели 111 тыс. тонн бензина, 93,8 тыс. тонн дизельного топлива и 72,8 тыс. тонн сжиженного газа.

Таким образом, за год потребление бензина резко упало. Это можно связать с ростом цен на топливо. К примеру, 17 августа 2017 года литр бензина А-95 на украинских заправках стоил в среднем 24,57 грн. На ту же дату в 2018 году стоимость составила уже 29,4 грн. То есть цена за год выросла почти на 18%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместе с тем, по сравнению с маем-2018 розничные продажи бензина моторного выросли на 1,2%, дизельного топлива – на 1%, газа сжиженного – на 3,7%. Это связанно с сезонным ростом потребления автомобильного топлива – летом украинцы ездят чаще и дальше.

Кроме того, в месячном разрезе выросли объемы розничных продаж дизельного топлива и сжиженного газа – на 4% и 12,3% соответственно. 

Ранее в Украине из-за роста доллара подскочили цены на бензин. Аналитики рассчитали, что когда доллар дорожает на одну гривню, цена за литр бензина и дизтоплива увеличивается на 85 копеек. Это значит, что увеличение курса доллара на 75 копеек влечет за собой рост цен на горючее в пределах 65 копеек за литр.

Тем временем, агентство Bloomberg составило рейтинг стоимости и доступности бензина в различных странах мира. Самое дешевое топливо – в Венесуэле, где за литр бензина нужно заплатить всего 0,01 доллара.

Также журналисты "Сегодня" выяснили, как сэкономить автомобильное топливо.
бензин, потребление, топливо, дизель, АЗС, цены на бензин, дизтопливо

Вы сейчас просматриваете новость "Цены на АЗС растут: украинцы стали тратить меньше бензина". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

"Плюс" 70 копеек: взлет курса доллара взвинчивает цены на бензин в Украине

3 Августа, 09:27

Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже

Крым

Фото: pixabay.com

В Крыму продолжают расти цены на бензин

27 Июня, 17:25

Бензин АИ-92 по сравнению с 18 июня вырос на 0,21%
Загрузка...
Загрузка...