Цены на бензин могут резко взлететь: украинские производители топлива требуют ввести новые пошлины

Третью неделю подряд на топливном рынке наблюдается затишье и стабильность. И это несмотря на изменение курса доллара (гривня укрепилась на 45 копеек), которое обычно влияет на цену. Эксперты высказывают различные предположения о том, что будет дальше. Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев уверен, что стабильность цен на топливо на наступившей неделе сохранится, только сжиженный газ может подешеветь и дальше.

"Сейчас из-за низкого спроса на газ по-прежнему имеется его профицит, – анализирует Рябцев. – Вторая причина – значительное удешевление бензина в Украине, из-за чего соотношение стоимости газа к бензину почти дошло до 50% (сейчас 45-47%). Поэтому газотрейдеры и снижают стоимость на фоне избытка предложения. Газ может за неделю еще упасть в цене на 10-20 коп./л".

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также не исключает дальнейшего снижения на неделе цен на автогаз на 10-20 коп./л, но говорит, что постепенно появляются предпосылки и для удешевления светлых нефтепродуктов.

"Из-за снижения цен в крупном опте на 2% на бензины (430-450 грн/т) и на 3% на дизтопливо (710 грн/т), некоторые сети уже опустили цены в рознице на бензин на 20-30 коп./л, – рассказал нам Куюн. – Есть потенциал снижения на 50 коп./л, это, возможно, случится уже на неделе".

Но при этом Куюн опасается, что ситуация может резко измениться уже в ближайшее время, если межведомственная комиссия по международной торговле при Кабмине даст ход жалобе украинских производителей топлива. В своей жалобе они просят немедленно ввести пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ в размере 8,46% с повышением в течение пяти лет до 25,4%. Аргументы – защита интересов национального производителя. В ответ наши НПЗ обещают удвоить производство нефтепродуктов, доведя свою долю на внутреннем рынке до 25%, причем о газе речь не идет.

"По оценкам "А-95", только на первом этапе введения пошлин рост цен на дизтопливо составит минимум 1,1 грн/л, на сжиженный газ — 0,55 грн/л, что в национальном масштабе будет означать увеличение затрат потребителей на 11 млрд грн в год", – подсчитал Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев более оптимистичен: по его мнению, руководство страны не допустит нового взрывного роста цен на нефтепродукты после их снижения, поэтому жалобу отклонят прежде всего из политических соображений. Хотя, по его словам, экономически это тоже не выгодно, так как разбалансирует рынок.

Подробнее о том, что происходит на топливном рынке Украины читайте в материале: В кошельки автомобилистов снова хотят залезть

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, как автогаз в Украине впервые стал популярнее бензина. Водители все чаще устанавливают ГБО на автомобили. И это несмотря на то, что цены на топливо упали.

Тем временем. украинские изобретатели придумали транспорт, которому не нужен ни бензин, ни дизтопливо, ни даже газ:

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