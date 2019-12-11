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Цены на бензин нужно снизить: Милованов сделал заявление

11 декабря, 12:41

Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%, заявил министр

/ Фото: Getty Images

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено принять меры для снижения цен на бензин в Украине. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.

"Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс укрепляется, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают. Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом", - написал Милованов.

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Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал участникам рынка снизить розничные цены на бензин.

Отметим, новости "Сегодня" писали, что в Украине начали дешеветь нефтепродукты. Эксперты топливного рынка говорят, что причин, по которым бензин и дизтопливо, наконец-то, начали терять в цене, две: это длительное устойчивое укрепление гривни к доллару и вмешательство АМКУ.

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Более детально читайте в материале "Почему в Украине дешевеет топливо и насколько могут снизиться цены в декабре".

Из-за высоких цен на топливо во многих дворах нередко годами стоят брошенные автомобили. Как их законно убрать и можно ли за это получить еще и компенсацию – смотрите в нашем сюжете:

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бензин АЗС Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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