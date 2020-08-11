Цены на бензин остановились: эксперт назвал две причины "заморозки"

Прошедшая неделя на рынке топлива в Украине оказалась стабильной – бензин не только не дорожал, но кое-где и подешевел на 1-5 коп./л.

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Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты говорят, что цены на бензин и дизтопливо остановились по двум причинам: стабилизация цен в опте при значительном спросе на все виды нефтепродуктов в рознице из-за высокого сезона их потребления (лето, отпуска) и дальнейшее укрепление курса гривни.

"Эти два фактора пока стабилизировали цены в рознице. Сейчас трейдерам невыгодно повышать цены, так как у тех, кто их повысит, сразу сократятся объемы продаж. А продажи резко выросли из-за высокого сезона, можно заработать не на марже, а на обороте. Дополнительным фактором стало то, что украинские продавцы топлива за июль и начало августа не повысили цены в рознице", – анализирует замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Подробнее о ситуации читайте на сайте "Сегодня" в материале "Стабильность ожидания: когда изменятся цены на рынке топлива".

А о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах и сколько должны за это платить, смотрите в сюжете:

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