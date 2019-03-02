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Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

Сегодня, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

Фото: Анатолий Бойко
Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/967/73c/5c796773c537f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/967/73c/5c796773c537f.jpg Авто За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

Цены на горючее перестали падать. С потеплением на дороги Украины выедет больше транспорта, рынок начнет оживать, а вместе с ним увеличится спрос горючее. Это приведет к постепенному росту цен на бензин и сжиженный газ.

Что ждать автовладельцам в марте, узнавал сайт "Сегодня".

Автогаз упал, а бензин не тронулся

В феврале горючее в цене почти не изменилось. Бензин и дизтопливо убавили в цене 4-10 копеек. Существенно подешевел только автогаз – его цена упала на 75 копеек.

Все дело в ценах на внешнем рынке и курсе валют. Стоимость горючего зависит от цен в соседних странах, откуда Украина закупает ресурс. Также ценники на стелах АЗС зависят от курса валют. И эти два показателя весь февраль оставались стабильными, поэтому больших колебаний в ценах не было, отмечает Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея".

Как поменялись цены за февраль:

  • дизтопливо – минус 15 коп.;
  • А-92 – минус 4 коп.;
  • А-95 – минус 6 коп;
  • А-95+ – минус 5 коп.;
  • автогаз – минус 75 коп.

Зима – еще одна причина, почему цены не росли – это "мертвый" сезон для топлива, замечает Леонид Косьянчук, эксперт нефтерынка. Чтобы не потерять и так минимальный спрос, операторы не повышали цены. А если АЗС имеют возможность уменьшать цены, то они делают это по программам лояльности для постоянных клиентов.

"Все понимали, если повысить цены, то спрос упадет. Но мы уже выходим из "мертвого" сезона и потребление будет расти. Это дает основания тому, что цены будут меняться. Начнут просыпаться и сельскохозяйственные потребители, и частные", – отмечает Косьянчук.

Что будет с ценами перед выборами

В марте на стоимость горючего будут влиять те же факторы – цены на границе и курс валют. Но есть большая вероятность, что цены будут оставаться стабильными.

"Думаю, что в марте существенных изменений в марте не будет. На мировом рынке нефти колебаний последние время нет. А Национальный банк накануне выборов будет удерживать гривню", – добавляет Рябцев.


Фото: А. Яремчук

Как минимум до конца марта не стоит ожидать каких-либо изменений цен на топливо в Украине, уверен Вадим Бардась, инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра.

"Главные игроки рынка имеют необходимые запасы топлива на март, а курс доллара будет удерживаться на отметках 27 гривен, так как в стране должны пройти президентские выборы. В тоже время, замедление темпов роста мировой экономики в 2019 году несет угрозу сырьевым рынкам и экономикам, которые развиваются. В первую очередь, в связи с высокой вероятностью снижения объемов экспорта, инвестиционной привлекательности и сужения внутреннего потребления. Эта ситуация будет иметь влияние на топливной рынок Украины через девальвацию гривни и снижение внутреннего потребления", – говорит Бардась.

А с автогазом будет обратная ситуация. Оснований для того, чтобы цена оставалась на нынешнем уровне нет, считает Косьянчук. Чем теплее будет на улице, тем больше буде расти спрос и цена. При этом, автогаз может дорожать быстрее, чем бензин.

"Я не вижу оснований, чтобы цена оставалась на нынешнем уровне. Уже пошел обратный процесс. У меня такое ощущение, что автогаз будет дорожать в марте большими темпами, чем бензин. Есть проблемы с поставками, поскольку на автогаз были минимальные цены и АЗС не делали никаких запасов. А соотношение спрос-предложение не в пользу предложения", – отмечает Леонид Косьянчук.

От чего зависят цены на горючее

"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продажи гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – поясняет Леонид Косьянчу.

Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены.


Фото:  А. Бойко

В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Значительное влияние на стоимость автомобильного топлива оказывает курс валют. По прогнозам Всемирного банка, средняя цена на нефть в 2019 и 2020 годах составит до 67 долларов за баррель. Цены на горючее в Украине будут зависеть от внешнего рынка и курса доллара. Национальный банк Украины прогнозирует, что доллар в 2019-м может стоить 29,4 грн. К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривни.

Напомним, ранее мы узнавали хватит ли путешественникам-исследователям бака нашего "среднестатистического" бензина, чтобы из Киева доехать до Польши.

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Тег бензин, дизтопливо, нефтепродукты, автогаз

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АВТОР:

Виталий Андроник

Источник:

Сегодня

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