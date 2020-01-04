Цены на бензин почти остановились: ждать ли еще снижения

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Недавний декабрьский ценопад на АЗС, когда топливо ежедневно дешевело на 30-50 копеек на литре, закончился. С начала 2020 года цены на бензин и ДТ упали в среднем всего на 8-10 коп/л, зато перестал дорожать сжиженный газ. Тем не менее, за 10 дней все виды топлива, кроме автогаза, существенно подешевели – на гривню и более. Напомним, что в декабре президент Владимир Зеленский потребовал от трейдеров снизить цены на бензин.

Какие тренды ожидать на наступившей неделе рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Что изменилось за 10 дней

Цены на бензин и дизель постоянно снижались, в итоге топливо стало дешевле в среднем на 1 гривню за литр. Самое большое удешевление зафиксировано на заправках Житомирской области – на 1,43 грн/л (на 4%), самое незначительное – на Харьковщине – на 70 коп./л, но топливо там по-прежнему самое дешевое.

Разница в цене между самым дорогим и самым дешевым бензином по регионам: по А-92 разброс цен уменьшился с 7% до 5,8% (1,47 грн/л или – 40 коп.), по А-95 он уменьшился с 6,3% до 4,9% (1,30 грн/л, или -41 коп./л), по дизелю уменьшился с 5,9% до 4,2% (1,08 грн/л, или на 40 коп./л). Как видим, разница в цене по регионам после удешевления постепенно сглаживается. По автогазу максимальная разница в цене за неделю сохранилась на уровне 93 коп./л , в процентах это 7,5%.

В Киеве стоимость бензина А-92 теперь 27,37 грн/л (-1,12 грн/л за 10 дней), А-95 – 29,11 грн/л (-1,15 грн/л), ДТ – 27,30 грн/л (-1 грн/л), автогаза – 13,02 грн/л (не изменилась).

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Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 26,18 грн/л (удешевление за 10 дней на 1 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 26,08 грн/л (удешевление на 1,12 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 25,49 грн/л (удешевление на 0,72 грн/л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 27,21 грн/л (удешевление за 10 дней на 0,98 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 27,80 грн/л (удешевление на 1,12 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 26,50 грн/л (удешевление на 0,70 грн/л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 26,74 грн/л (удешевление за 10 дней на 0,92 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 27,09 грн/л (удешевление на 1,12 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 26,01 грн/л (удешевление на 0,6 грн/л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,67 грн/л (цены не изменились), самая высокая – в Одесской области – 13,28 грн/л, самая низкая – в Харьковской области – 12,36 грн/л. В этот раз Харьковская область стала "абсолютным чемпионом" – там самые низкие цены на все виды топлива.

Анализ ситуации на рынке

Прогнозы экспертов о том, что светлые нефтепродукты подешевеют еще на гривню на литре, сбылись.

"Причины снижения цен остались прежними: длительное устойчивое укрепление гривни к доллару, вмешательство Антимонопольного комитета и президента", – говорит Геннадий Рябцев.

Напомним, 5 декабря он направил трейдерам обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо.

Сергей Куюн уточнил, что самые известные брендовые сети за период предновогодних и новогодних выходных, с 25 декабря по 2 января, снизили цены на 20-50 коп./л. Цены начали падать еще 5 декабря, по данным консалтинговой группы "А-95", импортные бензин и ДТ подешевели на 2-2,5 грн/л или на 7-8%. Крупнейшая в стране розничная сеть, продающая топливо украинского производства, в декабре опустила цены на 1 грн/л или 3,6%.

По данным участников встречи с президентом Владимиром Зеленским, в качестве ориентира от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по курсу доллара на тот момент), которая была на рынке в декабре 2018 года. Если учесть, что с тех пор официальный курс доллара чуть вырос – до 23,69 грн/$, арифметически получается, что бензин А-95 должен стоить 26 грн/л, то есть на 1,2 грн/л дешевле, чем сейчас.

Что может измениться в январе

Оба эксперта уверены, что бензин и дизель продолжат дешеветь.

"Основная причина – продолжающееся усиление курса гривни и стабильность цен в опте. Уверен, что сыграла свою роль и встречи у президента, в ходе которых участники рынка донесли информацию об угрожающих масштабах теневого рынка" – говорит Рябцев. – Небольшое укрепление доллара к гривне пока не оказало влияния на рост цен, но чуть затормозило снижение. Учитывая, что на новогодние праздники деловая жизнь замирает, закупок импортного топлива нет, поэтому трейдеры пока выжидают, куда пойдет курс после 15 января когда рынок снова станет активным".

С ним согласен и Сергей Куюн.

"Видим, что по-прежнему не исчерпан потенциал снижения цен, это 26 грн/л бензина А-95 плюс минус 1,5 гривни, в этом коридоре будут цены в ближайшее время, – прогнозирует Куюн. – Что касается рисков, которые могут в будущем вызвать подорожание топлива, то основных для нас два. Первый – цена нефти повысилась из-за событий в Иране (там возобновился военный конфликт – Авт.), но пока неясно, как будут дальше развиваться там события. Второй – Беларусь, один из наших основных экспортеров, прежде всего дизтоплива (около 35% поставок), с 1 января прекратила его поставки из РФ. Рынок внимательно следит за развитием событий, надеются, что стороны договорятся в ближайшие дни, и поставки нефти будут возобновлены. Пока известно, что запасов нефти на беларусских НПЗ имеется до 20 января. Но если кризис затянется, то это может спровоцировать кратковременный скачок цен".

Подорожание автогаза, по мнению экспертов, пока прекратится, и в ближайшие 7-10 дней его цена останется стабильной.

Борьба властей с нелегалами

Также эксперты ожидают активизации борьбы с нелегальными заправками (они в основном торгуют дизтопливом и автогазом).

Кабмин не стал дожидаться обещанного президентом Владимиром Зеленским совещания с силовиками по борьбе с топливными нелегалами. Премьер Алексей Гончарук поручил создать при обладминистрациях межведомственные группы для проверок АЗС и попросил информировать его о возможном ненадлежащем исполнении распоряжения.

"Данные группы в большинстве регионов созданы в начале осени, – напомнил Сергей Куюн. – Мне довелось побывать на одном из совещаний, где администрации отчитывались о работе. Успехов немного: кто-то не хочет, кто-то не может – это если кратко об услышанном... Надеюсь, сейчас будет получен новый импульс, он нужен, это программа надолго".

Геннадий Рябцев дополнил, что трейдеры очень надеются на власти в борьбе с нелегалами, так как на сегодня каждый пятый литр топлива продается "подпольно". Результат должен быть взаимовыгодным, так как трейдеры из-за нелегалов теряют клиентов и выручку, а государство – налоги. Для казны это порядка 10 грн на каждом неучтенном литре топлива или около 25 млрд грн в год, что составляет до 3% доходов госбюджета!

Эксперты говорят, что нелегальную АЗС мало закрыть, ее нужно демонтировать, вывезти топливо и оборудование, а это не один админресурс, но и работа в судах. Таких комиссий было немало и раньше, но результат очень скромный. Посмотрим, как будет на этот раз.

О том, как водителей обманывают на АЗС, смотрите в сюжете:

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