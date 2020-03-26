Цены на бензин скоро начнут расти – эксперты

По мнению всех экспертов, снижение роста продаж может на наступившей неделе не только остановить дальнейшее удешевление топлива, но и повернуть его вспять.
"Независимо от того, сколько топлива продала АЗС за день, ее накладные расходы (зарплата сотрудников, оплата аренды земли, расходы на электроэнергию, воду и т. д.) одинаковы, – поясняет замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. – Это так называемые постоянные расходы, доля которых в каждом литре тем меньше, чем больше реализовано топлива. И наоборот. Поэтому, чтобы не работать в убыток, розница начнет повышать маржу, несмотря на снижение цены нефти и нефтепродуктов, чтобы выйти хотя бы в ноль".
Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн ожидает, что из-за снижения потребления вскоре начнут закрываться АЗС с малыми проливами (объемами продаж).
"Таких, думаю, 25% минимум, – оценил Сергей Куюн. – Еще 10-15% АЗС – в группе риска. Например, какой смысл в работе приграничных станций, если граница закрылась, а местное население, которое жило в основном за счет челночных поездок, впало в режим использования не ахти каких запасов".
Эксперты уверены, что, несмотря на карантин, топливом все АЗС будут обеспечены. Его и раньше хватало, а теперь, в связи с официально признанным нашим правительством форс-мажором, импортеры будут отказываться от поставок по длинным договорам. К действующим розничным ценам рассчитанное снижение должно составить 10-15%. Но, как отмечалось выше, продажи по всем сетям уже провалились на 20%. Ситуация ухудшается с каждым днем и к апрелю это будет явно больше 30%. Параллельно растут затраты на эксплуатацию АЗС: индивидуальная доставка сотрудников на рабочее место, обеспечение средствами защиты, бесконечная дезинфекция помещений, прочие "карантинные" мероприятия. И ко всему – снижение выручки в кафе и магазинах…
"Иными словами, постоянные расходы остаются, к ним добавляются немалые "карантинные", и при этом доходы падают. Как сохранить бизнес? Ответ универсальный для любого бизнеса – только за счет увеличения наценки. Если мартовский потенциал снижения съела девальвация, то сегодня экономику АЗС уже вовсю съедает крушение продаж. Лично я вижу, что ценовая стабильность будет очень неплохим вариантом в данной ситуации, уж точно лучше, чем рост, как на другие товары. Если удастся остановить просаживание гривни, думаю, небольшое снижение станет более вероятным. В долларовом эквиваленте падение будет в любом случае", – подытожил Сергей Куюн.
С газом вообще особая ситуация – на нем АЗС зарабатывают минимум: по оценке аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, из двух гривен маржи на литре – 70-80 коп. это накладные расходы, а 1 гривня – скидка, которую дают практически все сети.
"Поэтому не исключаю, что цены в рознице на газ могут подрасти уже на следующей неделе, – отметил Артем Куюн. – Но неравномерно, все будет зависеть от региона и вида заправок. Если это монотопливные заправки – их, скорее всего, ждет закрытие в случае достаточной конкуренции, или рост цен, если такая заправка, условно говоря, одна на три села где-то в глубинке".
Подробнее о том, что происходит на топливном рынке в Украине прямо сейчас читайте в материале: На АЗС резко рухнули продажи: что будет с ценами
Тем временем украинцы изобретают все новые и новые способы, как вообще объезжать АЗС стороной. Подробности – в сюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк