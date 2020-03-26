Цены на бензин скоро начнут расти – эксперты

Но при этом топлива хватит на всех желающих, несмотря на возможное закрытие одиночных АЗС

По мнению всех экспертов, снижение роста продаж может на наступившей неделе не только остановить дальнейшее удешевление топлива, но и повернуть его вспять.

"Независимо от того, сколько топлива продала АЗС за день, ее накладные расходы (зарплата сотрудников, оплата аренды земли, расходы на электроэнергию, воду и т. д.) одинаковы, – поясняет замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. – Это так называемые постоянные расходы, доля которых в каждом литре тем меньше, чем больше реализовано топлива. И наоборот. Поэтому, чтобы не работать в убыток, розница начнет повышать маржу, несмотря на снижение цены нефти и нефтепродуктов, чтобы выйти хотя бы в ноль".

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн ожидает, что из-за снижения потребления вскоре начнут закрываться АЗС с малыми проливами (объемами продаж).

"Таких, думаю, 25% минимум, – оценил Сергей Куюн. – Еще 10-15% АЗС – в группе риска. Например, какой смысл в работе приграничных станций, если граница закрылась, а местное население, которое жило в основном за счет челночных поездок, впало в режим использования не ахти каких запасов".

Эксперты уверены, что, несмотря на карантин, топливом все АЗС будут обеспечены. Его и раньше хватало, а теперь, в связи с официально признанным нашим правительством форс-мажором, импортеры будут отказываться от поставок по длинным договорам. К действующим розничным ценам рассчитанное снижение должно составить 10-15%. Но, как отмечалось выше, продажи по всем сетям уже провалились на 20%. Ситуация ухудшается с каждым днем и к апрелю это будет явно больше 30%. Параллельно растут затраты на эксплуатацию АЗС: индивидуальная доставка сотрудников на рабочее место, обеспечение средствами защиты, бесконечная дезинфекция помещений, прочие "карантинные" мероприятия. И ко всему – снижение выручки в кафе и магазинах…

"Иными словами, постоянные расходы остаются, к ним добавляются немалые "карантинные", и при этом доходы падают. Как сохранить бизнес? Ответ универсальный для любого бизнеса – только за счет увеличения наценки. Если мартовский потенциал снижения съела девальвация, то сегодня экономику АЗС уже вовсю съедает крушение продаж. Лично я вижу, что ценовая стабильность будет очень неплохим вариантом в данной ситуации, уж точно лучше, чем рост, как на другие товары. Если удастся остановить просаживание гривни, думаю, небольшое снижение станет более вероятным. В долларовом эквиваленте падение будет в любом случае", – подытожил Сергей Куюн. В тренде В Украине могут начать массово закрываться маленькие АЗС – эксперты

С газом вообще особая ситуация – на нем АЗС зарабатывают минимум: по оценке аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, из двух гривен маржи на литре – 70-80 коп. это накладные расходы, а 1 гривня – скидка, которую дают практически все сети.

"Поэтому не исключаю, что цены в рознице на газ могут подрасти уже на следующей неделе, – отметил Артем Куюн. – Но неравномерно, все будет зависеть от региона и вида заправок. Если это монотопливные заправки – их, скорее всего, ждет закрытие в случае достаточной конкуренции, или рост цен, если такая заправка, условно говоря, одна на три села где-то в глубинке".

Подробнее о том, что происходит на топливном рынке в Украине прямо сейчас читайте в материале: На АЗС резко рухнули продажи: что будет с ценами

Тем временем украинцы изобретают все новые и новые способы, как вообще объезжать АЗС стороной. Подробности – в сюжете:

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