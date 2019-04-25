"Появилась паника": какие цены на дизель ждут украинцев после Пасхи

В случае деактивации фактора Беларуси цены в рознице могут оставаться высокими, прогнозируют эксперты

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

После остановки поставок бензина и дизеля (ДТ) из Беларуси в Украину оптовые цены на дизтопливо выросли в среднем на 10%, или на две гривни за литр. Сайт "Сегодня" расспросил экспертов, чего ожидать после Пасхальных праздников.

"С того момента, когда в нефти, которая идет на переработку на Мозыр и на Новополоцкий НПЗ Беларуси, зашла нефть с повышенным составом хлоридов, и после получения контрагентами сообщения о наступлении форс-мажорной ситуации, к сожалению, на рынке Украины появилась паника", – констатировал экс-президент "Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.

При этом, по его словам, паника – безосновательная, поскольку дефицита на ДТ на самом деле нет.

"Очень много операторов нашли легкую жизнь – имели долгосрочные контракты и ориентировались только на ресурс Мозырского НПЗ. Они и запаниковали. К сожалению, этим воспользовалась компания, которая дает российский дизель по трубе. Они просто без оснований повысили цену почти на 2 грн за литр в мелком опте. Я это воспринимаю как недружественный акт в отношении украинского потребителя. Никакого снижения поставок по трубе нет, но они сразу подняли цены", – сказал Косянчук.

В дальнейшем, по прогнозу Косянчука, ценовая динамика на топливо будет зависеть от степени повреждений технологического оборудования Мозырського НПЗ и, соответственно, от того, как быстро Беларусь возобновит экспорт бензина и дизеля в Украину, который сейчас остановлен.

"Если ремонт оборудования и заход нормальной сертифицированной нефти на Мозырский НПЗ отстрочатся на месяц, тогда украинский рынок будет чувствовать дефицит 120 – 160 тыс. тонн дизельного топлива", – резюмировал эксперт.

Однако замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев подчеркивает: уже есть причины для оптимизма.

"Белорусские коллеги говорят, что проблемы понемногу исчезают. Они оперативно решают проблему с доочисткой российской нефти, которая поступила на заводы. Обещали, что после праздников поставки возобновятся в полном объеме. И российская сторона уверяет, что это были форс-мажорные обстоятельства", – сказал Рябцев.

Скорее всего, продолжает эксперт, цена со стороны белорусских экспортеров будет докризисной. Однако ожидать снижения цен в рознице не стоит.

"После праздников трейдеры увеличат скидки, которые предоставляют лояльным клиентам, и этим ограничатся. У нас, как и в любой другой стране, на розничном рынке цены растут быстро – снижаются медленно. Риски никто не страхует, трейдеры просто их перекладывают на потребителей… Все будут ждать решения ситуации с российскими поставками, там же тоже сохраняется риск", – прогнозирует Рябцев.

С такими ценовыми ожиданиями соглашается и эксперт консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

"Будет еще подорожание до 2 грн. Уже завтра будет подорожание, пауза на выходных, после – все зависит от ситуации… Не забываем, что мы зависим от мирового рынка. То есть, как в Европе цены сложатся, а там тренды рисуются – нефть дорожает. Если ажиотаж спадет, оптовые цены пойдут вниз, розничные продержатся на какой-то промежуток времени. Потом все стабилизируется. Дальше – наблюдаем, как будут вести себя россияне", – резюмирует эксперт.

Как сообщалось, белорусский концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объем нефтепереработки. При этом "Укртранснафта" усилила контроль за качеством российской нефти. Позже Беларусь остановила экспорт бензина в Украину, аргументируя так шаг необходимостью обеспечить топливом внутренний рынок.

Как объясняли в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет. Впрочем, цены на бензин на украинских АЗС уже растут. На это влияет не только проблема с белорусским топливом, но и введенные Россией санкции, а также рост мировых цен на нефть.

Глава правительства Владимир Гройсман уже заявил, что Украина должна найти новых партнеров по поставке нефтепродуктов.

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