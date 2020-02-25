Цены падают, нервозность растет: сколько будут стоить бензин, ДТ и автогаз в ближайшее время

И вот пошел второй месяц стабильности на топливном рынке в Украине. Цены на 92 и 95 замерли. Остановилось и плавное падение цен та дизель и автогаз. Эксперты утверждают, что "дно" достигнуто и дальше им снижаться некуда. А значит, стоит ждать роста.

По бензиновому рынку прогнозы экспертов одинаковы: и Геннадий Рябцев, и Сергей Куюн уверены, что за неделю ценники на стелах не изменятся. А вот по дизельному топливу и по газу их прогнозы кардинально отличаются.

Геннадий Рябцев утверждает, что по дизтопливу ценовое дно на данный момент достигнуто, поэтому за неделю цены в рознице не изменятся.

"Беларусь – наш основной поставщик дизтоплива – практически завершила переговоры с РФ по поставке нефти на свои НПЗ. Также через прибалтийские порты пришли дополнительно первые танкеры с законтрактованной белорусами нефтью. Поэтому и на рынке дизтоплива видна стабильность", – уверен Рябцев.

А вот Сергей Куюн полагает, что ситуация более сложная.

"На рынке дизтоплива сейчас действуют два противоположных фактора. В крупном опте "дизель" подешевел почти на 1000 гривен за тонну, что дает потенциал снижения цены в рознице до 1 гривни на литре, – разъяснил эксперт. – С другой стороны против снижения цены играет непонятная ситуация с поставками из Беларуси. Уже второй месяц имеем значительный недобор по контрактам. Российской нефти до сих пор нет в достаточном количестве, белорусские НПЗ работают не на полную мощность. Да, два танкера привезли 160 тонн нефти, но это 10% от необходимого. Поэтому куда повернется тренд, пока сказать сложно".

Что касается рынка сжиженного газа, то Геннадий Рябцев изменил свой прогноз. По его мнению из-за профицита возможно дальнейшее удешевление газа еще на 20-30 коп./л за неделю.

То, что профицит есть, согласен и Сергей Куюн.

"Рынок "перелит" газом, поэтому трейдеры стараются любым способом увеличить продажи, несмотря на то, что оптовые закупки подорожали. Но ценовое дно пробито, поэтому ждем скорого роста цен", – уточнил Куюн.

Подробнее о ситуации на рынке топлива в Украине и о том, то на нее влияет прямо сейчас, читайте в материале: Цены на заправках пробили дно: чего ждать на этой неделе

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что на топливном рынке Украины разгорается скандал из-за пошлин. Введение заградительных пошлин отразится не только на ценниках на АЗС, но и на стоимости продуктов.

А вот почему промышленники против введения пошлин на "дизель" и автогаз:

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