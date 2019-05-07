Чего ждать от бензина в мае: прогноз цен на топливо в Украине

На цену нефтепродуктов может повлиять давление Трампа на ОПЕК и российские ограничения

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В ближайшие недели топливо может ощутимо подешеветь, считают эксперты. Напомним, в конце апреля на украинских заправках резко подорожал бензин. Причиной стала "грязная" нефть, которую РФ пустила по нефтепроводам. Из-за этого вышел из строя Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси, поставлявший нам почти треть всего бензина и дизтоплива. "Сегодня" выяснили, чего ждать автовладельцам в мае.

Колебания

Проблемы на Мозырском заводе вынудили Беларусь ограничить поставки дизтоплива и разных марок бензина в другие страны. Из-за этого цена на нефтепродукты в Украине выросла более чем на гривню за литр: бензин А-95 подорожал с 29 грн до 30,1 грн, а дизельное топливо — с 29 грн до почти 30 грн. В то же время цена нефти марки Brent снизилась до $71,8 за баррель, хотя в конце апреля колебалась на уровне 74—74,5 доллара за баррель.

"Одним из факторов было падение мировых котировок на нефть после заявления президента США Дональда Трампа, что он надавил на ОПЕК и попросил их увеличить добычу и, таким образом, снизить цену. С начала мая ограничения, введенные США на импорт нефти из Ирана, усилились. Поэтому давление на ОПЕК имеет смысл: если картель стремится поддерживать баланс, то он должен заместить выбыва­­ющие объемы иранской нефти", — объясняет аналитик Дмитрий Хорошун.

Хотя, по его словам, снижение цен на нефть не перебило проблемы Мозырского завода, и внутренний рынок начал готовиться к проблемам из-за прекращения поставок из Беларуси.

Прогноз на май

Прогнозируя ситуацию на автозаправках в мае, эксперты напоминают, что на цену бензина влияет три фактора: стоимость нефтепродуктов на границе, курс валют и ситуация на рынке.

"Курс гривни пока стабилен, и по этой причине цены точно расти не будут. Крупные сети, если не будет негативных трендов, поднимать цены не будут, а остальные небольшие заправки будут подтягиваться до их уровня", — отмечает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

При этом вчера на Мозырском заводе уже возобновили переработку нефти и в течение недели обещали поставки возобновить. Дальнейшего подорожания на этой почве, по мнению экспертов, не будет. Хорошун также прогнозирует — если давление США на ОПЕК будет успешным, то нефть в мае подешевеет до 70 долларов:

"По моим оценкам, при такой цене и курсе гривни 26,5 грн/дол. бензин А-95 должен стоить 28,5 грн/л. На 1,5 грн может подешеветь и дизтопливо".

Однако эксперт предупреждает, что в мае рынки все еще будут в подвешенном состоянии — с 1 июня вступают в силу российские ограничения на поставку нефтепродуктов в Украину.

"Если РФ явно не даст понять в мае, что объемы с 1 июня не сократятся, то очень возможен "перебор": импортеры и внутренняя розница будут заранее готовиться к замещению и российских объемов, повысив цены еще на 1 грн за литр", — резюмирует Дмитрий Хорошун.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что эксперт успокоил автолюбителей: дефицита топлива не будет. По мнению эксперта коллапса на рынке нефтепродуктов в связи с прекращением поставок топлива в Украину из Беларуси не будет.

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