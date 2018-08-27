Число электромобилей в Европе перевалило за миллион

Сегодня, 09:55

Быстрее всего продажи электрокаров растут в Германии, которая может стать лидером рынка

Фото: Renault
Фото: Renault

Число электромобилей в Европе в первом полугодии 2018 года превысило миллион. Об этом сообщили специалисты шведской исследовательской компании EV-Volumes. Они прогнозируют, что к концу года количество электрокаров в Европе достигнет 1,35 миллиона. 

В результатах исследования указывается, что за первые шесть месяцев 2018 года продажи электромобилей, в том числе гибридов с топливными двигателями, выросли на 42%. Однако в целом электромобили составляют лишь 2% в европейских автопродажах.

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Лидером по продажам электромобилей в Европе остается Норвегия – в первом полугодии здесь было продано 36,5 тысячи электромобилей. Это на 32% больше, чем годом ранее. На втором месте – Германия, третье место занимает Великобритания.

"Тем не менее, продажи в Германии растут быстрее, и мы ожидаем, что она займет лидирующую позицию в Европе с регистрацией в объеме 88,5 тыс. электромобиле на конец 2018 года", – прогнозируют эксперты.

Напомним, в течение 2018 года в Украине можно растаможить электромобиль без уплаты налогов. Правительство освободило "зеленые"машины от НДС (16,8%) и акцизного сбора (109 евро).

Однако украинцы покупают в основном подержанные электромобили из США. Дилеры скупают машины на аукционах, часто это электрокары с поломками, которые ремонтируют уже в Украине, а потом выставляют на продажу. Рост спроса на б/у электромобили и привел к поднятию цен на аукционах. Поэтому отмена налогов повлияла на цены несущественно, поясняют автодилеры.

Пока в Украине официально продают электрокары только Mitsubishi, Hyundai и Renault. Также в официальной продаже есть новые BMW i3 и Rover Quick 2000. Цены на машины стартуют от 35 тыс. долларов. Электрокары с пробегом обходятся в два раза дешевле.
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Источник:

"Сегодня"

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