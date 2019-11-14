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Что происходит с украинским автопромом: сколько собрали машин

14 ноября, 15:32

Итоги октября и десяти месяцев 2019 года подвели в "Укравтопроме"

/ Фото: Getty Images

Вслед за ростом импорта бывших в употреблении автомобилей в Украину автомобильное производство в стране в январе-октябре 2019 года увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6196 шт. Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

За десять месяцев украинский автопром пополнили 5381 легковой автомобиль (+7%), 111 коммерческих машин (-15%) и 704 автобуса (+4%).

При этом в октябре предприятия украинского автопрома изготовили 913 единиц автотранспортных средств, что на 13% меньше, чем в сентябре.

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"В прошлом месяце вся статистика по легковым авто вновь была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. Октябрьский результат Еврокара составил 802 автомобиля", – говорится в сообщении.

Выпуск коммерческих автомобилей без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года, увеличился с одной штуки в сентябре до 30 штук в октябре. Производство автобусов относительно предыдущего месяца снизилось на 12% – до 81 шт.

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Напомним, что с 1 июля вступил в силу запрет в Украину транспортных средств из России – автобусов, троллейбусов, легковых авто и грузовиков. Такое эмбарго предусматривает постановление, которым Кабмин расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации.

Почему украинцы бросились покупать автомобили осенью и в какой сезон выгоднее совершать такие покупки, узнали новости "Сегодня":

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