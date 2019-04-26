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Дефицита топлива не будет: эксперт успокоил автолюбителей

Сегодня, 14:11

Украине стоит лучше работать по трем направлениям, считает специалист

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Коллапса на рынке нефтепродуктов в связи с прекращением поставок топлива в Украину из Беларуси, не будет. Такую мысль "Сегодня" озвучил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Дефицита топлива точно не будет. Об этом можно говорить уверенно. А вот [давать прогноз] по ценам сложнее, так как есть несколько вариантов. [Все зависит от того], будут ли возобновлены поставки с Беларуси, если да, то в каком объеме, при этом нужно учесть рост цен на нефть в мире", – сказал он.

Сокращение объемов поставок из Беларуси, по словам Куюна, может иметь негативные последствия.

"Если поставки не возобновятся в нормальных объемах, нужно будет завозить больше топлива с морских портов, тогда оно будет дороже на 1 – 1,5 грн", – отметил эксперт.

Сергей Куюн также подчеркнул: кризис с российской нефтью показал, что Украина должна работать в трех направлениях. В частности:

  • развивать нефтеперерабатывающую отрасль;
  • стимулировать импорт с моря;
  • создать в стране запасы нефтепродуктов.

При этом, реализация этих задач не требует специальных программ финансирования, добавил эксперт.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В связи с этим Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти. Сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефетеперабатывающих заводов и логистической системы.

Из-за проблем с некачественной нефтью из РФ Беларусь остановила экспорт бензина не только в Украину, но и в Польшу и страны Балтии. Государственная "Укртранснафта" 25 апреля приостановила транзит российской нефти плохого качества по магистральному нефтепроводу "Мозырь – Броды" ("Дружба"). Аналогичные решение приняли операторы участков нефтепровода в Польше и Словакии.

Тем временем оптовые цены на дизтопливо выросли, что, по мнению экспертов, не имеет оснований, поскольку дефицита дизеля нет. 

Ранее журналисты выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

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Тег нефть, бензин, Беларусь, топливо, дизель, АЗС, дизтопливо, нефтепродукты, дизельное топливо

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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