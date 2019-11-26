Дело о фейковых акциях Tesla: появились детали многомиллионной аферы

Подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации Tesla, а также автомобилей

/ Фото: Techpowerup

Прокуратура Киева сообщила о завершении досудебного расследования в отношении двух организаторов фейкового представительства компании Tesla Motors Inc. в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 2 человека в 2017-2019 годах создали в Украине ряд компаний – псевдопредставительств американской компании Tesla Motors Inc., использовав при этом похожие названия.

"Кроме того, подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации Tesla, а также автомобилей этой марки. В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали", - пишет пресс-служба.

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Как отмечается, подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривен.

"На данный момент подозреваемым объявлено о завершении досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины. После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили компанию, продававшую акции Tesla. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что компания не является профессиональным участником фондового рынка.

Напомним, что Tesla для Европейского региона теперь можно купить в Украине. На официальном сайте компании наша страна попала в раздел Other Europe вместе с Турцией, Румынией и другими государствами региона. Правда, забрать автомобиль нужно будет из Нидерландов.

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