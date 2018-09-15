"Демон" против BMW M5: видео

Машины сравнили в двух дрэг-заездах и гонке на треке

Ведущие YouTube-канала Throttle House сравнили в двух дрэг-заездах и гонке на треке маслкар Dodge Challenger SRT Demon и спортседан BMW M5 в версии Competition. При этом машины соревновались не на специальной дрэговой трассе, а в условиях, приближенных к реальной уличной гонке.

Купе Dodge Challenger SRT Demon оснащено 850-сильным двигателем 6.2 V8 с приводным нагнетателем (крутящий момент — 1044 Нм). С места до ста километров в час маслкар разгоняется за 2,6 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) "Демон" проходит за 9,65 секунды, на финише скорость превышает 225 километров в час.

Седан BMW M5 Competition укомплектован 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8, выдающим 625 сил и 750 Нм момента. Полноприводный M5 способен разменивать первую "сотню" через 3,3 секунды, вторую — через 10,8 секунды.

Ранее представители Военно-морских сил Индии организовали гонку между истребителем МиГ-29K и суперкаром Lamborghini Hurcan Performante. Заезд, который стал частью промоакции в поддержку службы в ВМС, состоялся на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Даболим, Гоа. Видео опубликовано в твиттере пользователем Aviator Anil Choprа.

Напомним, на YouTube-канале DragTimes появился ролик, в котором продемонстрированы несколько дрэг-заездов с участием 840-сильного Dodge Demon и 602-сильного Lamborghini Huracan LP610−4.

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