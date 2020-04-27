Дешевая нефть: когда украинцам ждать падения цен на АЗС

На прошлой неделе нефть в мире стала дешевле воды – майские фьючерсы на американскую WTI опускались даже ниже нуля. Трейдеры бросились продавать сырье, а вот спроса на него почти нет. Водители в США уже радуются резкому снижению цен на бензин. Говорят, что стали платить за топливо вдвое меньше. Повлияет ли эта ситуация на цены на украинских бензоколонках, разбирались новости "Сегодня".

В мире возник переизбыток нефти, и емкости для ее хранения стали на вес золота. Нефтехранилищ катастрофически не хватает. Место в резервуарах на суше уже заканчивается, поэтому нафту начинают размещать в море – на танкерах. Эти грузовые суда уже никуда не плывут – их используют не для транспортировки, а именно для хранения. Стратегия трейдеров сейчас – залить на корабли побольше нефти и ждать, пока цена вырастет.

Но важно понимать, что до минусовой отметки упала не цена самой нефти, а цена фьючерсов на нее. Фьючерсы – это контракты, в которых покупатель обязуется купить у продавца товар по установленной цене в определенный день в будущем. И сейчас собственники фьючерсов пытаются от них избавиться, за что даже готовы доплачивать – лишь бы не забирать нефть самим. И речь идет о контрактах на ближайшее время, на май, и только на американскую марку WTI. Европейская Brent хоть и подешевела, но в минус не уходила.

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Настоящая цена на нефть, говорят эксперты, указана во фьючерсах на май. И сегодня, 27 апреля, она превышает 20 долларов за баррель для Brent. Конечно, это не минус, но все равно мало, ведь еще несколько месяцев назад черное золото стоило 50 долларов за баррель, а летом прошлого года и вовсе 80 долларов.

Чтобы хоть как-то удержать цену, крупнейшие экспортеры нефти, члены организации ОПЕК, договорились снизить объемы добычи. Правда, несмотря на все эти договоренности, в ближайшие месяцы сырье останется дешевым, говорят эксперты. Это больно ударит по странами, которые живут с продажи нефти, в частности по России. Впрочем, даже с такими ценами у РФ есть запас прочности на два года, подсчитали в Deutsche Bank.

Огромные убытки грозят и США, где уже банкротятся нефтяные компании. Но американский президент Дональд Трамп уверяет, что в такой ситуации есть и позитив – Штаты смогут заполнить нефтью стратегические хранилища.

"Сейчас многие попали в неловкую ситуацию, и этому, конечно, не рады. Но я уверен, что в течение месяца или около того, цена возрастет до 25-28 долларов за баррель. Поэтому сейчас прекрасная возможность для покупки нефти. Если можем приобрести ее даром, то выкупим все", – заявил Трамп.

О том же заговорили и украинские чиновники. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко тоже призывает воспользоваться моментом.

"В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Один завод, который работает – в Кременчуге – с внушительной емкостью для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но где были такие емкости. Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный сейчас", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

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Но на самом деле создать свои запасы нефти Украина не сможет, говорят все опрошенные "Сегодня" эксперты. Просто так залить сырье на неработающие заводы не получится, потому что инфраструктуру нужно восстанавливать.

"В Украине были хранилища, но их потом успешно перепрофилировали, распилили", – говорит эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Кроме того, у нас годами пылится законопроект о создании минимальных запасов нефти. И никому до него не было дела, а теперь уже поздно – искать деньги на восстановление хранилищ надо было раньше.

"Цена вопроса очень велика – где взять деньги. Если нам не хватают на борьбу с коронавирусом – на эти тесты, чтобы закупить, – то о какой нефти можно говорить?", – недоумевает Корольчук.

Запасы сейчас создавать нужно, говорят эксперты, вот только не нефти, а бензина и дизтоплива, ведь топливо по всему миру тоже стремительно дешевеет.

"Стимулировать государственные предприятия, аграрные предприятия государственной собственности сейчас закупать нефтепродукты. Через кредиты, через предоставление кредитов государственных банков на закупку топлива", – предлагает энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Оптовые цены, по которым горючее завозят в Украину, за последний месяц упали уже на треть. Об этом говорят эксперты, а их слова подтверждает и фермер Виктор Шеремет. У него много техники, поэтому топливо закупает оптом. Уверяет, что оно действительно подешевело на треть. Вот только на автозаправках стоимость бензина и дизеля за последний месяц упала максимум на 10%. Это означает только одного – огромные наценки при торговле в розницу.

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Так, за месяц стоимость бензина на украинских АЗС снизилась приблизительно на три гривни. Но водители ждут более существенного падения, ведь, например, в европейской Бельгии горючее подешевело до исторического минимума. Сейчас литр А-95 там стоит один евро, а еще месяц назад был по полтора евро, то есть бензин подешевел именно на треть.

Чтобы прояснить ситуацию с маржой на украинских АЗС, новости "Сегодня" связались с Антимонопольным комитетом (АМКУ). Его глава Юрий Терентьев говорит, что ведомство пока не планирует открывать дело о ценах на бензин. Но уверяет, что АМКУ контролирует сети АЗС и требует от них подавать отчеты о наценках, которые, по мнению Терентьева, скоро снизятся.

"От 15 до 20% они могут дополнительно снижаться, на уровне 2-3 гривен дополнительно. Где-то к середине мая. Стоимость бензина А-95 обоснована, мы можем ее обоснованно ожидать на уровне 21-20 гривен", – прогнозирует Терентьев.

А представители ассоциаций АЗС при этом объясняют, что не могут сильнее опустить цены. Говорят, что объемы продаж упали – все меньше украинцев покупают бензин. Но в том же Брюсселе машин на улицах еще меньше, чем в Киеве, а цены на топливо опустились куда заметнее.

Аналитики подсчитали, что если курс доллара в Украине останется стабильным, стоимость бензина на АЗС должна снижаться примерно на 50 копеек в неделю на протяжении всего следующего месяца. Кроме того, к ценам на нефть привязана и стоимость газа, поэтому голубое топливо тоже должно стать доступнее.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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