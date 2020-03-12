Дешевый газ кончился: водителям стоит готовиться к подорожанию топлива

Цены на газ будут зависеть от запасов и спроса в каждой отдельной области

Ситуация на топливном рынке Украины перестала быть такой стабильной, как пару недель назад. При этом эксперты не ожидают слишком сильных потрясений. Например, несмотря на то, что цены на нефть обвалились, бензин не подешевеет в ближайшее время.

Но украинских водителей волнует не только бензин. С автогазом ситуация на этой неделе тоже сложно прогнозируемая.

"Что касается рынка сжиженного газа, то с наступлением тепла использование газа традиционно повышается, поэтому цены либо не изменятся, либо начнут идти вверх в зависимости от наличия достаточных запасов продукта в той или иной области. Но в общем надо готовиться к подорожанию", – объяснил Геннадий Рябцев.

Выходит, впервые за долгое время сжиженный газ перестанет дешеветь.

Подробнее о том, что происходит на топливном рынке Украины прямо сейчас, читайте в материале: В Украине – напряженная ситуация с дизелем: слышен "запах дефицита"

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Напомним: сейчас в Украине разгорается скандал вокруг возможного введения заградительных пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ, которые поступают на украинский рынок из России. Свое несогласие уже высказали как участники топливного рынка, так и представители крупнейших потребителей "дизеля".

О том, почему украинский бизнес недоволен введением заградительных пошлин на дизтопливо и газ из РФ, смотрите в сюжете:

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