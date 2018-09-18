"Дизельный" скандал в ЕС набирает обороты

Европейская комиссия (ЕК) расширит расследование в отношении немецких автоконцернов. Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, передает Deutsche Welle.

Еврокомиссия начала расследование против немецких автогигантов еще в октябре 2017 года. Теперь Брюссель собирается установить, в какой мере BMW, Daimler, VW, а также его "дочка" Audi согласовывали свои действия при разработке и внедрении технологий, снижающих объемы вредных автомобильных выхлопов.

"Комиссия проведет более тщательное расследование с целью установить, договорились ли BMW, Daimler и VW не конкурировать друг с другом при разработке и внедрении важных технологий, обеспечивающих снижение объемов выброса вредных выхлопов бензиновых и дизельных автомобилей", – заявила Вестагер.

Она отметила, что если подозрение подтвердится, это будет означать, что автопроизводители лишили потребителей возможности приобретать более чистые в экологическом отношении автомобили, несмотря на то, что соответствующие технологии уже имелись.

Напомним, "дизельный" скандал вокруг Volkswagen разгорелся в 2015 году и уже стоил немецкому автоконцерну многомиллиардных штрафов. Только в США судебные расходы и штрафы компании уже превысили 25 млрд долларов.

Как сообщалось, в Германии начали действовать первые запреты на проезд дизельных автомобилей, которые разрешил вводить суд. В частности, в Гамбурге с 31 мая запрещен проезд дизельных автомобилей, не соответствующих требованиям самого высокого на данный момент экологического стандарта "Евро-6", на отдельных участках двух особо загруженных транспортом дорог.