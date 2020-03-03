Дизеля хватит "впритык": какими будут цены на топливо в ближайшее время

Цены на топливо не просто "на дне" - они его пробили. Эксперты прогнозируют скорый рост

Падение цен на автогаз продолжает бить рекорды. И это при том, что разгорается новый топливный скандал в Украине, ведь водителей почти что вынуждают устанавливать ГБО нелегально. И замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, и директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорят, что небольшое снижение цен на бензин вызвано стабильным удешевлением конкурирующего топлива – автогаза.

Рябцев напомнил: традиционно сложившееся на рынке соотношение цен между газом и бензином составляет до 50%, то есть газ вполовину дешевле. Что дает существенную экономию при езде на газе даже с учетом более высокого расхода по сравнению с бензином (на 12-20% в зависимости от конструкции ГБО).

"Сейчас соотношение снизилось до 42%, поэтому для увеличения продаж бензина трейдеры начали хоть немного понижать его стоимость, тем более, что с наступлением тепла использование газа традиционно повышается", – объяснил Геннадий Рябцев.

Продолжающееся падение цен на газ эксперты объясняют профицитом этого топлива. Скорее всего, трейдеры закупили и законтрактовали этого топлива впрок, опасаясь его подорожания из-за возможного введения Украиной заградительных пошлин, чего пока не произошло. Теперь идут поставки по новым контрактам и нужно освобождать емкости для хранения, поэтому фактически получаются розничные "распродажи" в ноль или даже дешевле закупки.

А вот снижение цен на дизельное топливо на 11-27 коп./л в трех областях Сергей Куюн связывает с особенностями региональных рынков.

"Возможно, какая-то сеть, имеющая много АЗС в данных регионах, уменьшила цены и это сразу сказалось на общей картине, – уточнил Сергей Куюн. – Пока нет предпосылок для значительного снижения стоимости дизтоплива".

По бензиновому рынку прогнозы экспертов одинаковы: и Геннадий Рябцев, и Сергей Куюн уверены, что за неделю ценники на стелах кардинально не изменятся. А вот по дизельному топливу ситуация неопределенная.

В тренде Дизеля хватит "впритык": какими будут цены на топливо в ближайшее время

"Наши аналитики рассчитали баланс рынка и получилось, что "дизеля" в марте должно хватить, что называется, впритык, с учетом того, что продажи будут идти "с колес", то есть ни о каких запасах речи не идет, – говорит Куюн. – Поэтому в ближайшую неделю цены на ДТ останутся стабильными, а дальше все будет зависеть от его потребления аграриями, от того, когда они начнут посевную. С другой стороны, падение цен и спроса на мировом рынке из-за продолжающегося распространения коронавируса могут выступить амортизатором возможного повышения оптовых цен".

Что касается рынка сжиженного газа, то Геннадий Рябцев не исключает: цены могут еще снизиться, но уже меньше, чем на минувшей неделе, так как ценовое дно не только достигнуто, но и пробито.

Подробнее о том, что происходит и будет происходить на топливном рынке в Украине, читайте в материале: Цены на бензин и "дизель" поползли вниз: что происходит на топливном рынке

А еще новости "Сегодня" писали о том, что будет с ценами на автомобильное топливо в марте. Эксперты сделали прогноз и объяснили, что курс гривни и стоимость нефтепродуктов на границе – главные факторы, которые будут влиять на цены в рознице.

Но намного хуже, чем траты на топливо, – это расходы на ремонт автомобиля из-за разбитых дорог. Смотрите, как водители протестуют против очередной "дороги смерти":

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