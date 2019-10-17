До 400 км на одном заряде: Volvo показал свой первый электрокроссовер (фото, видео)

Видео: Volvo

Автопроизводитель Volvo представил свой электрический кроссовер XC40 Recharge. При этом модель получила тот же привод, что и Polestar 2 – электрокар от бывшей "дочки" Volvo. Предполагается, что продажи XC40 Recharge начнутcя в США в конце 2019 года, а европейские поставки – уже в конце 2020 года.

Электромобиль оснащен двумя двигателями общей мощностью 408 л.с. Каждый двигатель отвечает за отдельную ось. XC40 Recharge разгоняется с нуля до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Как сообщается на сайте автопроизводителя, аккумулятор электромобиля заряжается до 80% своей емкости за 40 минут (на быстрой зарядке), в домашних условиях 80% достигается за 7,5 часов. В Volvo утверждают, что одного полного заряда по стандарту WLTP хватит на то, чтобы проехать до 400 километров.

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Кроме того, электромобиль оснастили информационно-развлекательной система, которая работает на операционной системе Android от Google.

В целом Volvo планирует полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году.

Напомним, ранее в 2019 году в Volvo предупредили о недостатках в полумиллионе автомобилей. По данным шведского автопроизводителя, из-за неисправности двигателей машины могут загореться.

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