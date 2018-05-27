Dodge Demon против Lamborghini Huracan: видео

Сегодня, 03:35

Всего на видео показано три заезда на четверть мили


На YouTube-канале DragTimes появился ролик, в котором продемонстрированы несколько дрэг-заездов с участием 840-сильного Dodge Demon и 602-сильного Lamborghini Huracan LP610−4.

Организаторы из DragTimes уже сравнивали Dodge Demon в нескольких предыдущих дрэг-гонках с различными спортивными автомобилями — с Tesla Model S P100D, McLaren 570S и McLaren 720S. Использованный 840-сильный маслкар оснащается специальным блоком управления двигателем, гоночным воздушным фильтром и некоторыми другими дополнительными запчастями и работает на топливе с октановым числом выше 100.

Против него в этот раз был выставлен спорткар Lamborghini Huracan LP610−4. Он оборудован 5,2-литровым двигателем V10 мощность 602 лошадиные силы и весит около 1 611 килограммов (против примерно 1 941 килограмма у Dodge Demon).

Всего на видео показано три заезда на четверть мили.

Ранее мы писали, что спортбайк Ducati и суперкар Audi сравнили в гонке по прямой.

Также напомним, что авторы YouTube-канала Carfection организовали гонку между суперуниверсалом Audi RS6 Avant и спорткаром Ariel Atom 3.5R. Автомобили проехали стандартный отрезок в четверть мили (402 метра).

Напомним, пилоты Формулы-1 устроили в Азербайджане гонку на "Нивах"Гонка состоялась на территории археологического заповедника Гобустан, где расположены грязевые вулканы. 
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