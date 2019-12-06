"Дороги умирают": в Украине появились первые итоги взвешивания фур в движении

Очередь на границе со Словакией. Фото: ОПЕНГРАФ.

В Украине этой осенью заработали в тестовом режиме первые две площадки системы взвешивания грузовиков в движении Weight-in-Motion (WiM). При этом, как сообщила пресс-служба "Укравтодора", только за месяц площадка взвешивания грузовиков на трассе Киев – Чоп зафиксировала более 200 фактов нарушения габаритно-весовых ограничений.

"Дороги умирают от перегрузки. <...> 100 раз грузовые транспортные средства двигались с перегрузкой более 150% – это увеличивает разрушительное воздействие на дорожное покрытие, по меньшей мере, в 10 раз. <...> Рекорд у грузовика, который девять раз фиксировали со средней перегрузкой более 21 тонны" , – говорится в сообщении "Укравтодора".

В госагентстве подчеркнули, что система WiM ведет круглосуточное наблюдение – ее нельзя обойти, или объехать.

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"Мы каждую секунду получаем данные о каждом нарушении – включая распознавание номерных знаков и все другие параметры. Сейчас "Укравтодор" отрабатывает систему оперативного информирования Укртрансбезопасности для того, чтобы нарушение было мгновенно прекращено. Цена таких перегрузок – увеличение разрушения дороги в 10 и более раз", – отметил руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Начальник отдела интеллектуальных транспортных систем "Укравтодора" Андрей Вознюк добавил, что больше перегруженных грузовиков движутся в ночное время. Кроме того, из 200 перегруженных грузовиков только три имели действующее разрешение на грузовые перевозки на участке дороги, и только один транспортировал столько, сколько задекларировал.

"Укравтодор" реализует пилотный проект по запуску шести площадок взвешивания в движении на ключевых пунктах въезда в Киев. Важно, чтобы система заработала полноценно, а к нарушителям автоматически применялись штрафные санкции. Это должно быть на контроле Министра инфраструктуры Владислава Криклия и председателя "Укравтодора" Александра Кубракова", – прокомментировал эти данные премьер-министр Украины Александр Гончарук в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, WiM – это умная система сбора информации о транспортных средствах на автодорогах: даты и время проезда, температуры воздуха и дорожного покрытия, полосы и направления движения, скорости движения и государственного номерного знака, габаритов, расстояния между осями, общей массы и ее распределения по осям.

Система широко распространена в странах Евросоюза. Ее уникальность в том, что она позволяет отфильтровать перегруженный транспорт из общего трафика. В прошлом году планировалось, что пилотный проект будет реализован до конца 2018 года.

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