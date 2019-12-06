Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

"Дороги умирают": в Украине появились первые итоги взвешивания фур в движении

6 декабря, 16:26

"Укравтодор" рассказал о злостных нарушениях габаритно-весового режима

Очередь на границе со Словакией. Фото: ОПЕНГРАФ.

Очередь на границе со Словакией. Фото: ОПЕНГРАФ.

В Украине этой осенью заработали в тестовом режиме первые две площадки системы взвешивания грузовиков в движении Weight-in-Motion (WiM). При этом, как сообщила пресс-служба "Укравтодора", только за месяц площадка взвешивания грузовиков на трассе Киев – Чоп зафиксировала более 200 фактов нарушения габаритно-весовых ограничений.

"Дороги умирают от перегрузки. <...> 100 раз грузовые транспортные средства двигались с перегрузкой более 150% – это увеличивает разрушительное воздействие на дорожное покрытие, по меньшей мере, в 10 раз. <...> Рекорд у грузовика, который девять раз фиксировали со средней перегрузкой более 21 тонны" , – говорится в сообщении "Укравтодора".

В госагентстве подчеркнули, что система WiM ведет круглосуточное наблюдение – ее нельзя обойти, или объехать.

Реклама

"Мы каждую секунду получаем данные о каждом нарушении – включая распознавание номерных знаков и все другие параметры. Сейчас "Укравтодор" отрабатывает систему оперативного информирования Укртрансбезопасности для того, чтобы нарушение было мгновенно прекращено. Цена таких перегрузок – увеличение разрушения дороги в 10 и более раз", – отметил руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Начальник отдела интеллектуальных транспортных систем "Укравтодора" Андрей Вознюк добавил, что больше перегруженных грузовиков движутся в ночное время. Кроме того, из 200 перегруженных грузовиков только три имели действующее разрешение на грузовые перевозки на участке дороги, и только один транспортировал столько, сколько задекларировал.

В тренде
"Два месяца без воды и канализации": юрист нашел проблему в новом законопроекте о ЖКХ

"Укравтодор" реализует пилотный проект по запуску шести площадок взвешивания в движении на ключевых пунктах въезда в Киев. Важно, чтобы система заработала полноценно, а к нарушителям автоматически применялись штрафные санкции. Это должно быть на контроле Министра инфраструктуры Владислава Криклия и председателя "Укравтодора" Александра Кубракова", – прокомментировал эти данные премьер-министр Украины Александр Гончарук в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, WiM – это умная система сбора информации о транспортных средствах на автодорогах: даты и время проезда, температуры воздуха и дорожного покрытия, полосы и направления движения, скорости движения и государственного номерного знака, габаритов, расстояния между осями, общей массы и ее распределения по осям.

Система широко распространена в странах Евросоюза. Ее уникальность в том, что она позволяет отфильтровать перегруженный транспорт из общего трафика. В прошлом году планировалось, что пилотный проект будет реализован до конца 2018 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дороги грузовики Укравтодор фуры грузовые перевозки WiM Александр Кубраков

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года
ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 годаТехно
Украинцы нарастили спрос на легковые авто: ТОП-10 марок
Украинцы нарастили спрос на легковые авто: ТОП-10 марокАвто
Рынок топлива: как изменились цены и где выгоднее заправляться
Рынок топлива: как изменились цены и где выгоднее заправлятьсяАвто
Цены на бензин замерли, а на автогаз подскочили: чего ждать автовладельцам в декабре
Цены на бензин замерли, а на автогаз подскочили: чего ждать автовладельцам в декабреАвто
Закон о детских автокреслах в действии: таксисты отказываются везти детей, а полиция уже штрафует
Закон о детских автокреслах в действии: таксисты отказываются везти детей, а полиция уже штрафуетТранспорт
Рада сделала шаг к новой отсрочке штрафов за нарушение ввоза
Рада сделала шаг к новой отсрочке штрафов за нарушение ввоза "евроблях"Авто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...