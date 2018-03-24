Дрифт большого почтового грузовика на снежной дороге попал на видео

В ролике видно, как грузовик в скольжении проходит связку поворотов, но застревает на обледенелом подъеме

В Сети появилось видео, на котором водитель грузовика из Боснии дрифтит на заснеженной дороге. Предположительно, машина принадлежит одной из курьерских или почтовых служб. Ролик размещен на странице Daily Viral Stuff в социальной сети Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Видеошок: автогонщики проверили БЕЛАЗ на дрифт



В ролике видно, как грузовик в скольжении проходит связку поворотов, но застревает на обледенелом подъеме. После его преодоления машина движется до знака Челич. Это боснийская община, расположенная в Тузланском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины.

Напомним, компания Magna опубликовала ролик с испытаний трехмоторной Tesla Model S. В видео автомобиль дрифтит по треку и снегу, а также тестируется на стенде. Производитель разрабатывает электрическую силовую установку под названием "etelligentDrive". На тестовом экземпляре седана Model S используются два электромотора на задней оси и еще один – на передней. Каждый из двигателей выдает по 140 киловатт. Суммарная мощность силовой установки достигает 571 лошадиной силы.

Также смотрите сумасшедший дрифт на фургоне.

Кроме того мы писали о величайшей в мире дрэг-гонке, в которой одна Tesla участвовала против 11 спорткаров.