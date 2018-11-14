ДТП на "летней" резине: эксперты рассказали о подвохах страховщиков

Выплаты страховки добиться можно, но на это может уйти много времени, нервов и денег, считают эксперты

В Украине некоторые автовладельцы, которые не успели на своих машинах сменить резину с "летней" на "зимнюю", и угодившие в ДТП из-за внезапного снегопада, могут столкнуться со случаями, когда страховые компании откажут им в выплатах по страховым случаям. Это подтвердили сайту "Сегодня" эксперты, комментируя судебные перспективы автолюбителей против страховщиков.

По словам автоэксперта Сергея Суховского, несмотря на попытки некоторых страховых компаний избежать выплат по страховым случаям, для владельцев авто после ДТП на машинах с летней резиной есть реальные юридические перспективы в судебном порядке оспорить действия страховщиков.

"Тут все очень просто: есть законодательство, в котором не прописаны обязательные даты смены резины на авто. В некоторых европейских странах это прописано, а у нас – нет. Поэтому, думаю, что страховые компании под любым предлогом, конечно же, будут уходить от этих выплат, но официально вы вряд ли получите какой-то четкий комментарий от страховщиков, что они уклоняются от страховых выплат по такой-то причине. Пока нет четких дат, любая сторона может коррелировать условия договора о страховании в ту или иную сторону. То есть, образно говоря, можно дождаться выпадения снега в конце сентября и попасть в ДТП на "летней" резине, и СК действительно может отказать в выплате по причине того, что резина была "летней". Например, есть такая формулировка – "несоответствие дорожной ситуации/обстановки". А можно в конце ноября при температуре +10 градусов попасть в ДТП, и страховая компания точно также может на этом основании не выплатить. Но те автолюбители, которые потратят деньги еще и на толкового адвоката, естественно могут в свою сторону "выкрутить" эту ситуацию", – пояснил он.

Он также акцентировал внимание, что до тех пор, пока в Украине на законодательном уровне не будет четко зафиксированных дат смены резины с "летней" на "зимнюю" и наоборот, споры автовладельцев со страховщиками после таких ДТП будут "очень большой тягомотиной для обеих сторон".

"Конечно же страховые компании гораздо лучше обеспечены юридическими командами, поэтому СК проще выкручивать в свою сторону эту ситуацию. Но, естественно у автовладельцев есть судебные перспективы выигрывать тяжбы против страховщиков", – добавил он.

В свою очередь адвокат Богдан Глядик придерживается несколько иного мнения.

"Если в условиях страхового договора предусмотрена необходимость сезонной смены резины, и насколько я знаю, в договорах КАСКО это точно указано, тогда да, на этом основании СК имеют право отказать автовладельцам в выплате. И если в договоре четко прописано, что сезонность шин зависит от того, выплачивает СК или не выплачивает по страховому случаю, судебные иски автовладельцев – бесперспективны. Но в каждом отдельном случае с ДТП необходимо смотреть на условия договора со страховой компанией", – отметил он сайту "Сегодня".

Как сообщалось, снегопад в Киеве, который начался утром 14 ноября, стал неожиданностью для многих автовладельцев, так и не поменявших "летние" покрышки на соответствующие погоде "зимние", что привело к масштабным заторам и десяткам аварий на улицах столицы.