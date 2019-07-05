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Два немецких автогиганта объединились для разработки беспилотного управления

5 июля, 13:30

Компании рассчитывают, что технология будет освоена уже к 2024 году

Фото: Getty Images

Немецкие автопроизводители BMW и Daimler, как и планировали, заключили соглашение о сотрудничестве в разработке систем беспилотного управления автомобилями

"BMW Group и Daimler AG начали сотрудничать над разработкой автоматического управления автомобилем. Представители компаний подписали договор о долговременном стратегическом сотрудничестве, которое будет сосредоточено на совместной разработке технологий нового поколения систем для помощи водителю в автоматическом управлении автомобилями на магистралях и автоматической системе парковки", – говорится в официальном сообщении BMW .

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Сейчас также продолжаются переговоры о расширении сотрудничества по разработке технологий автоматического управления автомобилями в населенных пунктах и центрах городов. К в 2024 году обе компании стремятся имплементировать эти технологии в автомобили собственного производства. В разработке будут участвовать более 1200 специалистов.

Напомним, объединения автопроизводителей для решения конкретных задач становятся все более популярными. Так, недавно Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте. Компании будут разрабатывать фургон на электрической тяге. 

Ранее также стало известно, как выглядит кабриолет BMW 8-Series нового поколения. Помимо бензинового мотора, для восьмой серии доступен дизель:

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Тег авто, соглашение, объединение, автомобили, BMW, Daimler, беспилотные автомобили

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