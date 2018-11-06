Эксперт объяснил важность скоростных ограничений на дорогах

Скорость движения автомобилей оказывает значительное влияние на аварийность и смертность на дорогах, рассказал руководитель группы институциональных партнеров по обеспечению соблюдения Правил дорожного движения в Украине Эрик Хойруп.

Об этом он заявил 6 ноября на обсуждении проекта "Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине" во время заседания группы.

"Например, пешеход попал в ДТП, то у него больше шансов выжить, если скорость автомобиля была меньше", – отметил Хойруп.

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Кроме того, по его словам, не менее важны образование и превентивная деятельность на дорогах.

"Учить поведению на дорогах надо в школах, обучать водителей, а также постоянно повышать их осведомленность. Так, полицейский может останавливать водителя и спрашивать, знает ли он о конкретном нововведении, знает ли он, почему его ввели, и почему важно, чтобы водитель его соблюдал", – считает руководитель проекта.

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Также он отметил, что следует уделять внимание инфраструктурным моментам, причем речь идет не не только о дорожных знаках.

"Например, на местах концентрации аварий можно устанавливать таблички с надписями вроде "На этом месте погибли 284 человека". На самом деле, это очень влияет на водителей ", – добавил Эрик Хойруп.

Напомним, с 16 октября за нарушение скоростного режима полиция начала наказывать водителей гривней. Так, за превышение скорости на 20 километров в час автомобилист заплатит 255 гривень, а на 50 км/ч – 510 грн. Нарушение патрульные будут фиксировать с помощью приборов измерения скорости TruCam.

Как известно, 9 октября на сессии Киеврады депутаты поддержали проект решения "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября". Решение поддержали 74 депутата. В документе отмечается, что запрет действует с 1 ноября, так как с приближением зимы состояние дорог не позволяет двигаться со скоростью, больше 50 км/ч.

Разрешение двигаться со скоростью 80 км/ч восстановят с 1 апреля 2019 года. Изначально планировалось разрешить ездить с такой скоростью на 22 магистралях Киева, однако депутаты сократили список до 17 дорог. Ранее коммунальщики успели установить дорожные знаки о том, что на проспекте Бажана в Дарницком районе Киева и других улицах можно ездить на скорости 80 км/ч.