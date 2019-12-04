Эксперт развенчал мифы об отсрочке введения экостандарта "Евро-6"

/ Фото: Pixabay

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Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила введение экологического стандарта "Евро-6" при импорте и производстве транспортных средств до 2025 года. Решение ВРУ не ухудшит экологическую ситуацию в Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Алексей Назаренко.

В частности, он напомнил, что ранее была идея запретить ввоз новых автомобилей, которые соответствовали "Евро-5", но в то же время в Украине не собирались ограничивать ввоз б/у авто с низкими экостандартами.

"Запретить украинцам ввоз новых экологичных авто "Евро-5" и разрешить ввоз старых авто "Евро-2" выглядит, как минимум, нелогично! Поэтому Рада не запрещала украинцам ввозить старые авто "Евро-5,4,3" и даже "Евро-2", но и отменила запрет украинцам на ввоз ими новых авто "Евро-5"", – отметил он.

В то же время, по его словам, запрет ввоза новых авто "Евро-5" вызвал бы увеличение ввоза старых и менее экологичных авто, а также приток импорта новых авто под видом "старых" с уклонением от уплаты налогов и с занижением таможенной стоимости.

Кроме того, по мнению Назаренко, такое решение парламента нельзя воспринимать, как лоббирование ввоза авто из РФ.

"ЕС ввел "Евро-6" в сентябре 2015 года, а Украина ввела тогда только "Евро-5". РФ тоже ввела "Евро-5" только с 2016-го, – объясняет Назаренко. – Но с 5 ноября 2016 года компания "Лукойл" запустила первое в России производство бензина уровня "Евро-6". "Роснефть" 10 апреля 2018 года приступила к выпуску и реализации бензинов "Евро-6" на базе уфимского нефтеперерабатывающего завода. А в общем, РФ планирует переход на стандарт "Евро-6" до конца 2020-го".

Он напомнил, что импорт легковых и грузовых авто из РФ в Украину запрещен вообще.

"Решение парламента скорее снимает возможный запрет на импорт авто из Юго-Восточной Азии, Южной Кореи, Китая, Японии, Турции, а также снимает запрет на ввоз авто "Евро-5" из ЕС", – отмечает специалист.

Также введение стандарта "Евро-6" сейчас ударило бы по карманам тех, кто заправляется дизелем, добавляет Назаренко.

"Следует знать, что "чистый дизель" стоит дорого! И разница в цене только при "простой перенастройке "на "Евро-6" на дизеле за счет очистки и дополнительных фильтров вырастет на 8-11% до растаможки (а с учетом налогов на 11-15%)", – сказал он.

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