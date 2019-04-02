Бензин дорожает: каких цен на АЗС ждать украинским водителям
Стоимость автомобильного топлива будет расти, предупреждают специалисты
В сетях АЗС в Украине с 30 марта по 1 апреля повысились цены на бензины и дизельное топливо на 0,2 – 1 грн за литр. С чем это связано и чего ожидать, "Сегодня" расспросили у экспертов.
"Вторую неделю растут цены на заправках. Сегодня одна сеть подняла цены на бензин на гривню, другие – на 20–50 коп. по регионах", – констатирует аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.
Рост цен вызван ростом котировок на оптовые поставки нефтепродуктов в Европе, а также подорожанием валюты, объясняет Сиренко.
По словам директора спецпроектов Научно-техничного центра "Психея" Геннадия Рябцева, оптовые цены на нефтепродукты выросли уже на 5–7%, и тенденция продолжается.
"Это не значит автоматическое повышение цен на нефтепродукты в рознице на 5 – 7%, но это одно из оснований, которое могут использовать розничные операторы… Но поскольку рынок достаточно конкурентный, то все трейдеры одновременно не поднимают цены", - отметил он.
При сохранении тренда на оптовом рынке в ближайшие две недели, можно ожидать роста стоимости нефтепродуктов на 20–30 коп., говорит Рябцев.
А в региональных сетях, согласно прогнозу Сиренко, можно уже на этой неделе ожидать роста цен на 20 – 30 копеек.
Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года. Как известно, тренды изменений нефтяных котировок влияют на цену нефтепродуктов.
Ранее "Сегодня" выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:
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