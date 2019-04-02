Бензин дорожает: каких цен на АЗС ждать украинским водителям

Стоимость автомобильного топлива будет расти, предупреждают специалисты

Фото: Виталий Лазебник

Бензин дорожает: каких цен на АЗС ждать украинским водителям Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/966/19d/5c796619da7c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/966/19d/5c796619da7c5.jpg 2019-04-02T08:31:00+03:00 Авто Стоимость автомобильного топлива будет расти, предупреждают специалисты

В сетях АЗС в Украине с 30 марта по 1 апреля повысились цены на бензины и дизельное топливо на 0,2 – 1 грн за литр. С чем это связано и чего ожидать, "Сегодня" расспросили у экспертов.

"Вторую неделю растут цены на заправках. Сегодня одна сеть подняла цены на бензин на гривню, другие – на 20–50 коп. по регионах", – констатирует аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

Рост цен вызван ростом котировок на оптовые поставки нефтепродуктов в Европе, а также подорожанием валюты, объясняет Сиренко.

По словам директора спецпроектов Научно-техничного центра "Психея" Геннадия Рябцева, оптовые цены на нефтепродукты выросли уже на 5–7%, и тенденция продолжается.

"Это не значит автоматическое повышение цен на нефтепродукты в рознице на 5 – 7%, но это одно из оснований, которое могут использовать розничные операторы… Но поскольку рынок достаточно конкурентный, то все трейдеры одновременно не поднимают цены", - отметил он.

При сохранении тренда на оптовом рынке в ближайшие две недели, можно ожидать роста стоимости нефтепродуктов на 20–30 коп., говорит Рябцев.

А в региональных сетях, согласно прогнозу Сиренко, можно уже на этой неделе ожидать роста цен на 20 – 30 копеек.

Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года. Как известно, тренды изменений нефтяных котировок влияют на цену нефтепродуктов.

Ранее "Сегодня" выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.