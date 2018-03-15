Экзамен на права по-новому: для украинцев ввели чек-листы и проверку в два этапа
МВД рассчитывает, что нововведения сделают сдачу "практики" более прозрачной
Во время практического экзамена для получения водительских прав экзаменаторы будут использовать чек-листы. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Практический экзамен теперь состоит из двух этапов: первый проходит на площадке для обучения начальному управлению, второй – на маршруте в условиях дорожного движения.
В чек-листах размещен перечень упражнений. Для каждого упражнения указаны типичные ошибки. Например, ученик сбил специальный разделитель во время разворота на площадке или не выдержал дистанцию во время езды по улице.
Чек-лист будет печатается на обратной части экзаменационного листа. После экзамена ученик должен будет ознакомиться с указанными в чек-листе ошибками и оставить свою подпись.
"Наличие чек-листа гарантирует прозрачность и понятность системы оценки навыков кандидата в водители", – отметили в МВД.
Чек-лист для практического экзамена по вождению будет выглядеть так:
После завершения экзаменов экзаменационные листы хранятся в сервисном центре МВД в течение 3 лет.
В будущем планируется ввести фото- и видеофиксацию практической части экзамена.
Напомним, первые водительские права начали выдавать на два года – автолюбителей приучают не нарушать ПДД. В течение первых двух лет новичку запрещается ездить со скоростью быстрее 70 км/час. А если водитель за это время нарушил ПДД больше трех раз, "постоянные" права ему придется получать с пересдачей теоретического и практического экзаменов.
В то же время, иностранцы считают украинские экзамены простыми. Например, поляки массово получают водительские права в Украине. В Польше стране получить документы сложнее, а украинские права можно обменять на местные.
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