Экзамен на права по-новому: для украинцев ввели чек-листы и проверку в два этапа

Сегодня, 12:05

МВД рассчитывает, что нововведения сделают сдачу "практики" более прозрачной


Во время практического экзамена для получения водительских прав экзаменаторы будут использовать чек-листы. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Практический экзамен теперь состоит из двух этапов: первый проходит на площадке для обучения начальному управлению, второй – на маршруте в условиях дорожного движения.

В чек-листах размещен перечень упражнений. Для каждого упражнения указаны типичные ошибки. Например, ученик сбил специальный разделитель во время разворота на площадке или не выдержал дистанцию во время езды по улице.

Чек-лист будет печатается на обратной части экзаменационного листа. После экзамена ученик должен будет ознакомиться с указанными в чек-листе ошибками и оставить свою подпись. 

"Наличие чек-листа гарантирует прозрачность и понятность системы оценки навыков кандидата в водители", – отметили в МВД.

Чек-лист для практического экзамена по вождению будет выглядеть так:

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После завершения экзаменов экзаменационные листы хранятся в сервисном центре МВД в течение 3 лет.

В будущем планируется ввести фото- и видеофиксацию практической части экзамена.

Напомним, первые водительские права начали выдавать на два года – автолюбителей приучают не нарушать ПДД. В течение первых двух лет новичку запрещается ездить со скоростью быстрее 70 км/час. А если водитель за это время нарушил ПДД больше трех раз, "постоянные" права ему придется получать с пересдачей теоретического и практического экзаменов.

В то же время, иностранцы считают украинские экзамены простыми. Например, поляки массово получают водительские права в Украине. В Польше стране получить документы сложнее, а украинские права можно обменять на местные.
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"Сегодня"

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