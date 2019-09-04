Электрокар разогнался до 145 км/ч на палубе авианосца: видео

Остановить авто удалось на самом краю взлетной полосы

После того, как автомобиль Bugatti Chiron побил мировой рекорд скорости, гонщица Ши Холбрук устроила скоростное шоу на палубе американского авианосца USS Hornet. Авианосец известен тем, что подбирал астронавтов с миссий "Аполлон-11" и "Аполлон-12".

Элитный электрокар Porsche Taycan, которым она управляла, продемонстрировал молниеносный результат, разогнавшись до 145 км/ч.

Реклама

Машина двигалась при этом всего 10 секунд. Длина палубы корабля USS Hornet составляет 265 метров. Профессиональной гонщице удалось остановить электрокар на самом краю взлетной полосы.

Читайте также: Впервые в истории: продажи электромобилей в мире внезапно упали

В тренде Дожди переметнутся с запада на восток и потеплеет: синоптик уточнила прогноз погоды

"Хотя это не обычный показатель, который мы используем для оценки производительности Taycan, для профессионала это вполне подходящий способ продемонстрировать мощь автомобиля. На жесткой, изменчивой поверхности невероятное ускорение Taycan и тормозная способность были очень впечатляющими", – сказал вице-президент Porscheпо линейке Taycan Стефан Векбах.

Напомним, ранее Porsche оштрафовали на 500 миллионов евро. Этот штраф стал очередным в череде наказаний концерна Volkswagen в рамках так называемого "дизельгейта".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама