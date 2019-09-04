Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

Электрокар разогнался до 145 км/ч на палубе авианосца: видео

4 сентября, 14:33

Остановить авто удалось на самом краю взлетной полосы

После того, как автомобиль Bugatti Chiron побил мировой рекорд скорости, гонщица Ши Холбрук устроила скоростное шоу на палубе американского авианосца USS Hornet. Авианосец известен тем, что подбирал астронавтов с миссий "Аполлон-11" и "Аполлон-12".

Элитный электрокар Porsche Taycan, которым она управляла, продемонстрировал молниеносный результат, разогнавшись до 145 км/ч.

Реклама

Машина двигалась при этом всего 10 секунд. Длина палубы корабля USS Hornet составляет 265 метров. Профессиональной гонщице удалось остановить электрокар на самом краю взлетной полосы.

Читайте также: Впервые в истории: продажи электромобилей в мире внезапно упали

В тренде
Дожди переметнутся с запада на восток и потеплеет: синоптик уточнила прогноз погоды

"Хотя это не обычный показатель, который мы используем для оценки производительности Taycan, для профессионала это вполне подходящий способ продемонстрировать мощь автомобиля. На жесткой, изменчивой поверхности невероятное ускорение Taycan и тормозная способность были очень впечатляющими", – сказал вице-президент Porscheпо линейке Taycan Стефан Векбах.

Напомним, ранее Porsche оштрафовали на 500 миллионов евро. Этот штраф стал очередным в череде наказаний концерна Volkswagen в рамках так называемого "дизельгейта".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

видео авто Холбрук скорость Porsche гонщица авианосец

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

BMW показал самый черный автомобиль в мире: опубликованы фото и видео
BMW показал самый черный автомобиль в мире: опубликованы фото и видеоАвто
Отсрочка штрафов за
Отсрочка штрафов за "евробляхи": Зеленский внес проект в РадуАвто
Отсрочка штрафов за
Отсрочка штрафов за "евробляхи": появился текст законопроекта ЗеленскогоАвто
На дорогах Украины будут автоматически взвешивать авто: стали известны детали
На дорогах Украины будут автоматически взвешивать авто: стали известны деталиТранспорт
Фурам в Украине придется платить за проезд по дорогам –
Фурам в Украине придется платить за проезд по дорогам – "Укравтодор"Транспорт
Новые грузовики и спецмашины пополнили украинский автопарк: опубликована статистика
Новые грузовики и спецмашины пополнили украинский автопарк: опубликована статистикаАвто

Новости партнеров

Loading...