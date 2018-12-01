Электромобили без налогов: сколько можно сэкономить

Любителям электромобилей дали еще четыре года - парламент продлил нулевые налоги на растаможку "зеленых" машин до конца 2020-го. Депутаты отменили налоги для всех электрокаров: как для новых, так и подержанных. И не важно, где и как покупать электромобиль. Машину можно ввезти самому из любой страны и растаможить по нулевым налогам или купить у официальных дилеров.

Пока что в Украину ввозят больше подержанных электромобилей, чем новых.

Как нулевые налоги повлияют на продажи электромобилей, разбирался сайт "Сегодня".

Электрокары дешевле на 17%

"Сэкономил где-то 1000 долларов", – говорит Александр Кравченко. В начале 2018-го предприниматель купил подержанный Nissan Leaf, как раз когда ввели нулевые налоги на растаможку "зеленых" машин.

Фото: А. Бойко

Кроме того, водитель экономит и на бензине. Теперь Александр собирается купить еще один электромобиль. Говорит, не знал, продлят ли льготы на электрокары еще, поэтому поспешил купить б/у машину.

"Экономия колоссальная. Раньше на бензин тратил не меньше 1000 гривен в месяц. Leaf заряжаю в основном дома и возле офиса. На зарядку трачу не более 150 гривен в месяц. Но я хочу покупать новый электрокар. У Leaf пробег 100 км, хочется больше. Думаю, через года два куплю новый, возможно за это время в Украине появятся официальные дилеры того же Nissan или Tesla", – делится Кравченко.

По нулевым налогам покупка электрокара примерно на 17% дешевле. Украинцам не надо платить НДС – 16,8%, и акцизный сбор – 1 евро за каждый кВт емкости аккумулятора. Таможенную пошлину в 10% парламент отменил еще в 2015 году.

Останется только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%, его платят при регистрации авто.

В Украину зайдут официальные производители электрокаров

По украинским дорогам уже ездит 17 810 авто с электродвигателями, говорится в исследовании IRS Group. Новых среди них мало, в основном, подержанные – они дешевле примерно в два раза. Поэтому в Украине на каждые 100 электромобилей только 15 новых. Автодилеры импортируют более половины машин из США. В штатах они скупают б/у машины на аукционах и перевозят в Украину.

Самым популярным электромобилем среди украинцев остается Nissan Leaf. В октябре украинскую прописку получили 403 автомобиля этой модели, говорится в отчете "Укравтопрома". BMW i3 заняла вторую строчку рейтинга. Этот электрокар выбрали 38 автомобилистов. На третьем месте Tesla Model S – 27 автомобилей.

Официально в стране из этой тройки продается только BMW i3. Также свои электрокары в Украину поставляют Mitsubishi, Hyundai и Renault. Еще в автосалонах можно найти Rover Quick 2000.

В Украину могут зайти и другие официальные производители электрокаров. Когда налоги отменили всего на год, никто не знал, будут ли их продлевать. Теперь автодилеры могут уверенней строить свои планы в Украине.

Фото: А. Яремчук

Пока стоимость электрокаров выше, чем авто с двигателем внутреннего сгорания. Но благодаря господдержке их стоимость выравнивается. К 2025 году электромобили будут дешевле бензиновых и дизельных аналогов, прогнозируют в Bloomberg. Это произойдет из-за падения стоимости литий-ионных батарей. Так, из-за роста производства литий-ионных аккумуляторов цена на батареи электрокара снизится до 70 долларов за киловатт-час до 2030 года. В 2017 году аккумуляторные батареи стоили в среднем около 208 долларов за киловатт-час.

До 2020 года Министерство инфраструктуры хочет, чтобы в Украине было 15% электромобилей. В Министерстве инфраструктуры уже есть проект по развитию электрокаров. В проектах ведомства сделать скидку автодилерам на налог на прибыль и возмещать часть стоимости авто покупателю. В Украине минимум через 5-7 лет планируется наладить собственное производство электрокаров, обещает министр инфраструктуры Владимир Омелян. Для отечественных производителей электромобилей хотят отменить НДС и ввести льготную ставку налога на землю до 2028 года; сбор в Пенсионный фонд отменят только до 2021. Также планируют отменить пошлину на импорт комплектующих для электрокаров и установить отсрочку от уплаты НДС на полгода.